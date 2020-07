Medicina, en Murcia y con la mejor nota de la EBAU: "Fue complicado estudiar durante el confinamiento"

«No me lo esperaba, no me lo creo todavía». Las llamadas de los periodistas le pilló a Enrique Longa duchándose en su casa del barrio murciano de Santa María de Gracia. Pocos minutos antes le llegaba la noticia de que había obtenido la mejor calificación en las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Región de Murcia.

Enrique Longas Yagüe vive a pocos minutos del instituto Infante Don Juan Manuel, el centro cuyos profesores han logrado durante el confinamiento perfilar a un joven que ha obtenido todo dieces en los exámenes de la fase general de la EBAU y otro 10 en el examen optativo de Matemáticas. En Química, asignatura en la que se centró en los últimos días antes de las pruebas, obtuvo un 8,1. En total, llega a la elección de grado universitario con un 13,6 sobre 14.

Su futuro universitario pasará por la carrera de Medicina, y si nada se tuerce lo hará en Murcia, donde tiene «a sus amigos, a su familia, donde tengo mi ambiente», explica, aunque señala que se siente tentado de hacer el grado en Barcelona, donde tiene familia.

Dudó de hacer Medicina durante los meses más duros de la pandemia, y sin embargo resolvió la incógnita de qué carrera hacer «hace poco, porque pensaba que no me llegaría la nota para Medicina». Estudió la rama de Ciencias de la Salud en el IES Infante Don Juan Manuel y su implicación en proyectos de investigación que ha llevado a cabo en este centro le ha ayudado «a impulsar la nota del instituto». Al final todo sobresalientes y algo de nervios para encarar la recta final de Selectividad. «Hice el examen con buenas impresiones pero no me esperaba esta nota», subraya el futuro médico.

Estudiar el tercer trimestre del curso en casa, tras el cierre de colegios e institutos por el coronavirus, «fue complicado, no te voy a mentir, nos tuvimos que organizar mis compañeros y yo al no tener el apoyo presencial de los profesores». El retraso de las fechas de la EBAU, previstas para principios de junio, supuso «un alivio» e ir un poco más relajado en los estudios, «pero sin olvidar que esto era una carrera de fondo y había que llegar a la meta».

Le queda por delante un buen verano a Enrique pero por lo pronto mañana o pasado quiere ir al instituto para dar las gracias personalmente a sus profesores: «Nos han apoyado en todo momento».