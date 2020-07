Teresa López: "Adoptar una mascota no debe ser ningún capricho eventual"

El pasado 7 de julio ganó las elecciones con las que asumirá el puesto de máxima responsable de este Colegio Oficial y representará a este colectivo sanitario. Es la primera mujer que ocupa este puesto en la Región de Murcia.

Los veterinarios han estado presentes y continúan al pie del cañón en esta crisis económica y social. El pasado 7 de julio, Teresa López ganó las elecciones al Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia -es la primera mujer en ostentar este cargo- y se siente orgullosa de representar a este colectivo sanitario, por lo que asegura que trabajará «duro» para conseguir el reconocimiento de su profesión.

La nueva Junta de Gobierno, que dirigirá esta entidad durante esta nueva legislatura, está formada además por Manuel Zapata Arnao como Secretario, Luis Martos Luengo como Vicesecretario, y en calidad de vocales están Joaquín Escudero Mateo, María Luisa Medina de Zafra, Aida Miralles Chorro, Fernando Pérez García, María Dolores Saura Nicolás y Clemente Cano Martínez.

Como explica López en esta entrevista, los veterinarios han seguido trabajando desde que comenzó la pandemia y gracias a ellos se ha mantenido la cadena de alimentación. El confinamiento ha provocado, además, la demanda de animales de compañía de personas que se sentían solas. Esto asustó a los especialistas, ante posibles abandonos futuros.

¿Cómo se siente al asumir la presidencia del Colegio?

Estoy muy orgullosa y contenta, por la idea de representar a este colectivo, que cuenta con muchísimas ramas por las que hay que trabajar.

¿Cuáles son estas ramas? ¿Qué hacen en cada una de ellas?

Todo el mundo tiene la sensación de que los veterinarios solo se dedican a cuidar y sanar animales de compañía. En cuanto dices que eres veterinario te preguntan dónde tienes la clínica, pero claro, no todos trabajamos en clínicas. Hay una rama de veterinarios dedicada a la reproducción animal, controlando la sanidad de los animales y el bienestar de estos en las granjas, es decir, supervisa lo que vas a comer y para que cuando se mande al matadero, esté libre de todo tipo de enfermedades y antibióticos.

¿Los veterinarios han seguido trabajando durante el confinamiento?

Claro, nuestra labor era importante para que continuara el abastecimiento en alimentación. Los veterinarios han estado trabajando constantemente esta cuarentena. Ni siquiera los 15 días más álgidos, que estábamos todos encerrados. Ellos han estado en el campo trabajando y controlando a los animales.

¿Qué es la zoonosis?

La zoonosis son las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Todavía sigue estancada esa idea de que esta profesión tan solo cuida perros y gatos. Pero la realidad es que muchas personas mueren por enfermedades que se transmiten por animales y la supervisión de los veterinarios es fundamental para evitarlo.

¿Cree que las familias son conscientes de lo que supone tener un animal a su cargo?

Yo creo que la mayoría sí, pero no todas. Eso es como todo, depende mucho de la educación. Lo que suele ocurrir con frecuencia es que adoptas un animal, pero que no sepas tratarlo. Tienes que tener el compromiso de cuidar a esa mascota, porque es tu responsabilidad. La adopción de un animal de compañía favorece mucho la empatía, pero esas personas que quieren tener un perro que lo piensen bien, porque no es ningún capricho eventual y no se les puede abandonar.

¿Qué puede hacer una persona que sabe que están maltratando a un animal?

Si puedes comprobar y demostrar que le están maltratando, puedes denunciar directamente a la Guardia Civil. Al fin y al cabo, el maltrato animal es un delito. Pero, además, uno de los proyectos que tenemos planteados y que queremos volver a poner activo es intentar regular el maltrato animal a través de llamadas al Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.

¿Existe un control para el sacrificio de los animales?

La Región de Murcia tiene una norma de sacrificio cero. Aquí no se puede matar a los animales en ninguna perrera o protectora. Pero hay un problema con esta normativa, y es que los centros no estan dimensionados como para tener tantos animales, ya que la gente los abandona. Imagina que yo tengo 40 plazas y me entra uno más, no sabemos qué hacer con él y no lo puedes amontonar con otro, porque al final los animales sufren.

¿Las personas que trabajan en perreras municipales, suelen ser voluntarios expertos o son personas que van solo por ayudar?

Cualquier persona puede ir a ayudar, pero tienen que estar supervisado por un especialista. Puedes ir a la protectora para ayudar a limpiar o cuidar animales, pero para tratar una enfermedad tiene que estar ahí el veterinario.