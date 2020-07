Vélez anuncia un refuerzo de Policía y Guardia Civil para controlar la llegada de pateras

El delegado del Gobierno, José Vélez, anunciaba este viernes un refuerzo de seguridad con más agentes de Policía y Guardia Civil en la Región para controlar la llegada de pateras.

Vélez aseveró también que en el puerto deCartagena se pondrán «unas carpas adecuadas para tener a los inmigrantes separados por pateras» y tener «más control» de la situación.

A preguntas de los periodistas sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera, incidió en que «el CIE no puede estar abierto, porque somos cumplidores de las normas judiciales. Cumplimos con las leyes. He llegado a pensar que, tan acostumbrado está el Gobierno regional de no cumplir las normas, que me pide a mí que las incumpla».

«Son personas, que a nadie se les olvide», subrayó Vélez sobre los inmigrantes. A su juicio, «se está creando una situación peligrosa, un ambiente hostil».

Sobre sus rivales políticos, comentó que «a veces pienso que vivimos en una Región de bombo y pandereta», dado que en el Ejecutivo regional «se pasan de frenada», consideró.

Preguntado por si se está buscando otro sitio para cuando no quepa más gente en el albergue de El Valle, Vélez apuntó que «espero que lo esté haciendo el Gobierno regional».

Consideró que en en la derecha van «con la calculadora de votos en la cabeza», cuando «hay algo más preocupante, que es proteger la salud y la vida».

También arremetió contra la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, a quien dijo que «menos fotos y más preocuparse por la situación que tienen allí: que grandes profesionales tienen en la Policía Local y cada vez con menos horas están haciendo el trabajo». «Si buscáis la hemeroteca, veréis miles y miles de fotos de la alcaldesa», manifestó.

«Ayer me criticaba Quino Segado. Resulta que tuvo en su mano que se hubiese hecho un CATE allí en el puerto de Cartagena, porque tenía la financiación de Interior para hacerlo, y no lo hizo», hizo hincapié el delegado. A su juicio, al PP, «le interesa seguir con este engaño masivo para seguir gobernando, aunque sea a costa de los ciudadanos».