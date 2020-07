"Los policías que custodian a inmigrantes no tienen culpa de la mala gestión"

Desde el sindicato policial Jupol mostraron este viernes «nuestro apoyo a los compañeros que estaban en la custodia» de los inmigrantes que se fugaron del puerto «y los defenderemos allá donde sea necesario». «Los agentes cumplen escrupulosamente con su deber y las misiones encomendadas, por lo que no permitiremos que se focalice la responsabilidad de la mala gestión y organización de ese servicio en los policías», subrayan desde Jupol, en referencia a posibles sanciones a los policías.

«La actual gestión es catastrófica, al no disponer de los medios adecuados como un Centro Atención Temporal de Extranjeros (CATE), EPI y descoordinación total con otras administraciones», remarcan.

Hacen hincapié desde el sindicato mayoritario en que «es intolerable que ante la oleada de pateras que están llegando a la costa de Cartagena, los funcionarios encargados de ese servicio estén a base de instrucciones improvisadas y abandonados en el puerto».

Y es que «Cartagena se ha convertido en la puerta de entrada a la inmigración ilegal del norte de África y por ello pedimos a los responsables directos que no miren para otro lado y aporten soluciones por el bien de la ciudad de Cartagena y la Región», subrayan los policías.

Así las cosas, «la actual gestión de los inmigrantes ilegales llegados a Cartagena es catastrófica, al no disponer de los medios adecuados como un CATE, descoordinación total con otras administraciones, horas de custodia interminables, servicios de custodia nocturnos en el puerto con el riesgo que conlleva, espacios inapropiados para los funcionarios policiales y las personas llegadas en patera, numerosos medios humanos con el perjuicio para el resto de la ciudadanía y sin un protocolo de actuación definido», detallan desde Jupol.



"Son personas, que a nadie se le olvide"

A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Murcia, José Velez, incidió hoy en que pondrá refuerzo policial en Cartagena y en que «el CIE no puede estar abierto, porque somos cumplidores de las normas judiciales. Cumplimos con las leyes. He llegado a pensar que, tan acostumbrado está el Gobierno regional de no cumplir las normas, que me pide a mí que las incumpla».

«Son personas, que a nadie se le olvide», subrayó Vélez sobre los inmigrantes. A su juicio, «se está creando una situación peligrosa, un ambiente hostil».

Vélez aseveró también que en el puerto de Cartagena se pondrán «unas carpas adecuadas para tener a los inmigrantes separados por pateras» y tener «más control» de la situación. Hasta ahora, las personas llegadas en barcaza se veían obligadas a esperar días enteros (así hasta 72 horas máximo) en una caseta de Cruz Roja en la que no había, a priori, ni aseos, lo que obligaba a los extranjeros a hacer sus necesidades fisiológicas en el mar. Si se cumple el anuncio de Vélez, las condiciones de estas personas mejorarán.