Las oposiciones del SMS atrasadas por la covid ya tienen fecha

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ya tiene un calendario para retomar las oposiciones que fueron suspendidas con motivo de la pandemia del coronavirus el pasado mes de marzo. Los exámenes arrancarán este mes de septiembre y se prolongarán hasta medidados de enero de 2021, tal y como recoge la propuesta que el SMS ha presentado esta mañana a los sindicatos en la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad y a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

Como ya adelantó esta Redacción, los exámenes se iniciarán el próximo 27 de septiembre con la categoría de facultativo sanitario especialista en las opciones de Cirugía Torácica y en Geriatría. Ese mismo día se celebrarán también las categorías de Ingeniería Técnica Industial, Inmunología y Neurocirugía. Aunque ésta última está en el aire y puede sufrir alguna variación.

Estas pruebas corresponderían a las ofertas públicas de empleo de los años 2017 y 2018 y del Plan de Estabilización de Empleo Temporal.

Según el SMS, se han realizado 73 convocatorias de las 108 previstas, lo que supone una ejecución del 67,59 por ciento y el 94,82 por ciento de las plazas convocadas. La Administración señala que teniendo en cuenta las medidas de prevención impuestas por la covid-19 respecto a la adopción de pautas de seguridad, entre otras, la separación que debe existir para el cumplimiento de la distancia de seguridad entre opositores será de entre 1,5 y 2 metros. Así, el Servicio de Selección ha realizado los cálculos para asignar los espacios de las aulas de examen con una separación mínima de 2 metros por opositor, así como, los criterios de coordinación en el uso de aularios con el resto de procesos selectivos que se llevan a cabo en la Universidad de Murcia.



Las fechas previstas para las oposiciones del SMS son:

27 de septiembre de 2020

- Facultativo Sanitario Especialista/Geriatría

- Facultativo Sanitario Especialista/Cirugía Torácica

- Diplomado no Sanitario/Ingeniería Técnica Industrial

- Facultativo Sanitario Especialista/Inmunología

- Facultativo Sanitario Especialista/Neurocirugía

18 de octubre de 2020

- Facultativo no Sanitario/Analista de Sistemas

- Facultativo no Sanitario/Arquitectura

- Técnico Especialista no Sanitario/Delineación

- Técnico Auxiliar no Sanitario/Gobernanta

8 de noviembre de 2020

- Facultativo Sanitario Especialista/Psicología Clínica

- Técnico Auxiliar no Sanitario/Mantenimiento

- Diplomado Sanitario no Especialista/Nutrición Humana y Dietética

- Diplomado no Sanitario/Arquitectura Técnica

- Diplomado Sanitario Especialista/Enfermería del Trabajo

22 de noviembre de 2020

- Técnico Especialista no Sanitario/Restauración

- Facultativo no Sanitario/Superior de Administradores

- Técnico Auxiliar no Sanitario/Conducción

- Técnico Auxiliar no Sanitario/Peluquería

29 de noviembre de 2020

- Personal de Servicios/Lavandera

13 de diciembre de 2020

- Técnico Auxiliar Sanitario/Emergencias Sanitarias/Conductor

17 de enero de 2021

- Personal de Servicios/Ayudante de Servicios