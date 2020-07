Aumentan un 3,4% los asuntos de Justicia gratuita atendidos por el Colegio de Abogados de Murcia en un año

El Colegio de Abogados de Murcia atendió el año pasado un total de 20.610 expedientes, lo que supone un 3,4% más respecto al ejercicio anterior.

El decano del Colegio, Francisco Martínez-Escribano, dijo que "en estos meses de confinamiento, la abogacía en Murcia ha prestado un servicio de primera fila: en ningún momento se ha dejado un servicio por atender. Se ha luchado, se ha peleado con todas las instancias para que admitiesen la asistencia con los medios que tenemos".

"Quiero dar las gracias a mis compañeros de Turno de Oficio, porque se han portado. La labor que han hecho... me da la gana decirlo, si me permitís", aseveró, lo que despertó el primer aplauso del acto.

Desde el inicio del estado de alarma hasta el 31 de mayo bajaron los asuntos: hubo un descenso del 51,5%. El confinamiento desplomó el delito.

Volviendo a los datos del pasado ejercicio, en los Servicios de Guardia, Asistencia al Detenido, Violencia de Género y Extranjería fueron atendidas 13.813 personas. En el Servicio de Orientación Jurídica, 13.350.

"Se va a pagar próximamente el mes de abril. A veces el Ministerio no presta los servicio con tanta celeridad como querríamos", apunto, sobre cobrar las retribuciones del Turno de Oficio. Se trata de una de las reivindicaciones ya históricas del colectivo de letrados: que les paguen a tiempo.

Cerca de un millar de abogados forman parte del Turno de Oficio en Murcia, un servicio que el 80% de los usuarios valora, indican desde la institución.

"Eso es un mal endémico que tenemos la abogacía desde siempre. El único que ha atendido fue Catalá, cuando fue ministro de Justicia. Estamos hablando de 140 euros por un procedimiento penal... Hay voces que han hablado de una posible intervención, lo cual sería un disparate, porque, si hay algo que podemos garantizar nosotros, es la independencia", subrayó el decano, sobre el tema de las retribuciones del Turno.

"A instancias del Colegio de Murcia, se ha creado en el Consejo una comisión específica de colegios no transferidos. Seguimos negociando varios apartados muy importantes: qué pasa con las personas que, aunque no tengan derecho a Justicia gratuita, simplemente es insolvente o no te paga. Sin Justicia gratuita, sin Turno de Oficio, no existiría Justicia", sentenció.

"Haríamos una Justicia para ricos y una Justicia para pobres" si se quitase el Turno de Oficio, dejó claro.