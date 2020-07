El SMS ultima el primer acuerdo de España para regular las condiciones laborales de los MIR

El Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene en el horno el que será el primer acuerdo de España para regular las condiciones de trabajo de los MIR (médicos internos residentes) y con el que se pretende mejorar la situación laboral de estos profesionales en un momento en el que han demostrado todo su potencial y esfuerzo tras la pandemia del coronavirus.

Responsables de la Sanidad murciana han mantenido varios encuentros en los últimos meses con los representantes del comité de empresa del SMS con el objetivo de acercar posturas y tras la última reunión, celebrada el pasado 26 de junio, parece que ya hay un principio de acuerdo que está pendiente de su aprobación definitiva, tal y como confirman los representantes de los trabajadores que han estado en la negociación.

La situación de los residentes ha llevado a la convocatoria de numerosas protestas en toda España, una de las últimas con motivo de la elección de plazas de especialistas por parte del Ministerio de Sanidad, que decidió en un primer momento que fuera únicamente por vía telemática para evitar la concentración de personas por el coronavirus.

Sin embargo, lo que más preocupa a los MIR es la regulación de sus condiciones laborales, el control horario, las guardias, los complementos y las diferencias que existen si hacen su especialidad en una u otra comunidad autónoma, ya que, por ejemplo, Murcia está entre las comunidades en las que están peor pagados, según el último informe sobre retribuciones del Sindicato Médico Cesm realizado por su centro de estudios de Granada.

El portavoz del comité de empresa del SMS, Domingo Sánchez, explica que el objetivo de la negociación era lograr un convenio colectivo para el personal laboral (en el que estarían incluidos los residentes), ya que el último acuerdo para los trabajadores del Servicio Murciano de Salud se firmó en el año 2008. Sin embargo, en lugar de un nuevo convenio para personal laboral el director general de Recursos Humanos del SMS, Pablo Alarcón, les planteó aplicar mejoras para los residentes en el acuerdo que ya existe.

Sánchez indica que del borrador que ellos plantearon se han tenido en cuenta varias de las propuestas de mejora. «Reconocen que las peticiones no son disparatadas y tienen sentido», apunta, por lo que están a la espera de que los acuerdos sean elevados al comité de dirección del SMS para que posteriormente pasen a Función Pública (dependiente de la Consejería de Hacienda), que es la que tiene la última palabra.

Entre las peticiones destaca, por ejemplo, el control horario; que se garantice un descanso de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente; la detracción de 7 horas a la semana para formación sanitaria; potenciar la realización de rotaciones externas en las ramas que se consideren prioritarias; también se solicita el reconocimiento y cobro de los respectivos trienios y carrera profesional para los profesionales en formación que cumplan los requisitos de tiempo trabajado; y aumento de las retribuciones del sueldo bruto y de las guardias, entre otras.



Diálogo permanente

Desde el SMS optan por la prudencia y prefieren no adelantar los puntos de la negociación hasta que haya un acuerdo cerrado. Aseguran que «hay un dialogo permanente con los MIR y se están valorando todas las opciones que plantean», además de mantenerse abiertos los canales de comunicación. «Hay disposición por parte del SMS de alcanzar acuerdos, pero no se han cerrado aún y no es prudente adelantarlo hasta que esté concretado», subrayan.



Ahorro de 1 millón de euros al no incorporarse los R1

El retraso en las incorporaciones este año de los residentes de primer año (R1) a los hospitales y centros de salud de la Región de Murcia con motivo de la pandemia del coronavirus hará que el Servicio Murciano de Salud llegue a ahorrarse hasta un millón de euros. Así lo afirman desde el comité de empresa del SMS, quienes reclaman que parte de ese ahorro repercuta en una mejora de las condiciones laborales de los residentes. Los R1 tendrían que haber iniciado su residencia en el mes de mayo y lo harán a final de septiembre.