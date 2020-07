Los directores ven inasumible la guía de Educación sobre la covid para el próximo curso

El ambiente se ha caldeado entre los equipos directivos de los centros de Secundaria de la Región tras publicar las consejerías de Educación y Salud la guía con las directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la covid-19 para los centros educativos en el curso 2020-2021. La guía, que recoge también recomendaciones, es «inasumible» para los equipos directivos de los institutos dado que sobre ellos cae la responsabilidad de crear y gestionar los planes de contingencia sobre el coronavirus el próximo curso. Los centros están obligados a diseñar un plan que recoja la señalización, protocolos de limpieza y desinfección, horario escalonados de entrada y salida, horarios escalonados de recreo, tránsito y uso de las zonas comunes, uso del comedor e indicaciones para el uso del transporte escolar.

No se ve la posibilidad en estos centros educativos de implementar todas las medidas si la Consejería de Educación no regula en aspectos como ratios de alumnos por clase, desdoble de grupos, aumento de plantilla, y que acompañe todo esto con un mayor presupuesto para el inicio de curso. El próximo lunes la Comisión Regional de Directores de Secundaria se reunirá con la Consejería para tratar estas quejas que se han producido en la última semana. Algunos directores de instituto ya adelantan que dimitirán del cargo si no se plantean soluciones y si se sigue dejando el peso de solucionar la seguridad sanitaria de los centros en los equipos directivos.

«Sin agotar las vías de negociación, los institutos pondrán encima de la mesa este problema, pero se ha percibido un ambiente negativo entre los directores», subraya Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Enseñanza Secundaria de la Región. «Es inviable llevar a cabo muchas actuaciones que ambas consejerías plantean en la guía y la única posibilidad que vemos para que se puedan realizar las directrices es apuntar hacia la semipresencialidad».

La Consejería de Educación ya planteó que el inicio de curso sería completamente presencial y que los trabajos que se estaban realizando iban encaminados a llegar a este punto si la situación de la pandemia lo permite.

Ante esto, «no podemos garantizar condiciones de seguridad, por lo que nos resulta inasumible y debemos rechazar rotundamente los planteamientos de la guía», sentencia el presidente de ADES Murcia.

Más profesores para cumplir las directrices

Los sindicatos continúan protestando por la falta de anuncios por parte de la Consejería de Educación sobre si se ampliarán o no las plantillas del profesorado el próximo curso. Les preocupa que la Orden de Recursos Humanos de Educación para el curso 2020/2021 no contemple bajadas de horario lectivo del profesorado y el refuerzo de la acción tutorial. Educación no da por cerrada la posibilidad de contratar más profesores y espera a que terminen las matriculaciones.