UCOMUR organiza un webinar para generar oportunidades para las empresas de la Región

La sesión reunió, durante dos horas, a expertos encargados de garantizar una respuesta eficaz frente a la crisis del coronavirus.

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, UCOMUR, junto con el Gobierno regional y Social Economy Europe, SEE, organizaron ayer, martes 7 de julio, un webinar bajo el lema Plan Europeo de Reconstrucción, 'Next Generation EU'. La consejera de Industria, Empresa y Portavocía, Ana Martínez Vidal, junto al presidente de UCOMUR, CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño, y el director general de la Unión Europea, Juan José Martínez fueron los encargados de inaugurar el encuentro al que asistieron más de 200 empresarios de la Región y de otros puntos de España y Europa, especialmente cooperativistas. La clausura la realizó el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas.

De la mano de UCOMUR, los asistentes pudieron conocer las oportunidades que se ofrecen desde Europa para ayudar a reparar los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia de coronavirus, activar la recuperación y proteger el empleo.

La sesión reunió, durante dos horas, a los principales expertos en el nuevo instrumento de recuperación comunitario con el que se persigue garantizar una respuesta eficaz a la crisis. La jefa de Unidad de Economía Social de la Comisión Europea, Ulla Engelmann, se encargó de presentar la propuesta de 'Next Generation EU: un plan para la recuperación y para la modernización de nuestras economías'; la jefa de la Unidad Cosme (programa para la competitividad) en la Agencia Europea para las Pymes (Easme), Natalia Martínez Páramo, informó a los asistentes sobre el apoyo a las pymes y el emprendimiento a través de esta área; y la responsable de finanzas inclusivas en el Fondo Europeo de Inversiones, Cristina Dumitrescu, habló sobre el apoyo para acceso a la liquidez de pymes.

«Lo que queremos es que las empresas cooperativas y los emprendedores murcianos, especialmente los cooperativistas, conozcan todas las posibilidades que Europa ofrece para la reconstrucción», aseguró Pedreño.

«Este encuentro es muy importante para trasladar información económica a las empresas de la Región, abordar el destino de fondos europeos, líneas de financiación, el papel de la Unión Europea y, las oportunidades que pueden generar para la Región de Murcia», añadió Pedreño.



Recuperación del tejido empresarial

La consejera de Industria, Empresa y Portavocía, Ana Martínez Vidal, agradeció a UCOMUR la organización de este encuentro digital y, destacó el papel de las empresas de economía social en la recuperación del tejido empresarial tras la crisis sanitaria de la covid-19, poniendo en valor el trabajo diario que realiza la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia en este ámbito. «Necesitamos la ayuda de Europa para activar la recuperación entre todos los estados miembros, proteger el empleo y crear nuevos puestos de trabajo. Queremos agradecer a la Comisión Europea la puesta en marcha de este Plan de Recuperación Europeo basado en el aprovechamiento de todo el potencial del presupuesto».

El director general de Unión Europea, Juan José Martínez Lozano, valoró de forma positiva el encuentro organizado por UCOMUR y aseguró que es muy importante que las propuestas presupuestarias que se contemplan en 'Next Generation EU' se concreten lo antes posible con el correspondiente acuerdo de los Estados miembros y que los fondos lleguen a la Región de Murcia y a las empresas lo antes posible. «Debemos prepararnos y crear la incertidumbre necesaria para generar esta transición hacia una Región más verde, más digital y resiliente».



Tres pilares

Ulla Engelmann, jefa de unidad de Economía Social en la Comisión Europea, presentó el Plan de Recuperación propuesto por la Comisión Europea 'Next Generation EU'. Un Plan que se presentó el pasado 27 de mayo y que se está negociando entre los países y el Parlamento y, sobre el que decidirá la próxima reunión del Consejo Europeo que se reunirá físicamente -por primera vez desde el inicio de la pandemia- el próximo 17 de julio en Bruselas.

Next Generation es un programa de carácter temporal -entre 2021 y 2022- en el que se establece un nuevo instrumento de préstamos y transferencias, centrado en el apoyo a las empresas, la continuidad del programa REACT -dirigido a las regiones con mayor efecto en el empleo-, un refuerzo de los programas de desarrollo rural, y el refuerzo del fondo de transición justa. Un impulso basado en la identificación de proyectos de inversión y reforma, pilotados desde el semestre europeo.

En otras palabras, los países miembros tendrán que presentar, al mismo tiempo que sus programas nacionales de reformas, un programa de inversiones que acompañe a dicho marco, para ser evaluado por la Comisión y del que se espera se emitan una recomendaciones más efectivas.

España recibiría 140.446 millones de euros, de los cuales 77.324 millones a través de transferencias directas y el resto como préstamos a devolver, siendo el segundo país más beneficiado por detrás de Italia, que optarían a un total de 172.745 millones de euros.

El nuevo instrumento descansa en tres pilares: Instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis; medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades y, refuerzo de los programas clave de la UE para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital.

Cabe destacar que la Comisión Europea ha identificado 14 ecosistemas industriales claves para la recuperación entre los que se encuentran: la Economía Social, las energías renovables, el turismo, la salud, la electrónica, el agroalimentario etc.

Por su parte, Natalia Martínez Páramo, jefa de unidad responsable del Programa Europeo de apoyo a las PYMEs (COSME), dio a conocer a los asistentes virtuales como en los últimos meses han flexibilizado y adaptado el programa para garantizar el acceso a la liquidez y a fondos para PYMEs europeas. COSME, es un fondo importante que financia proyectos empresariales pequeños y medianos. A partir de 2021, COSME se integrará en el InvestEU.

Cristina Dumitrescu, presentó la labor del Fondo Europeo de Inversiones (la filial del BEI para las pequeñas y medianas empresas) para garantizar el acceso a la liquidez de las PYMEs y la financiación de proyectos empresariales innovadores, en línea con el mandato dado por la Comisión Europea.

El evento fue presentado y moderado por Lucía Huertas, de la oficina del INFO- Región de Murcia en Bruselas y Víctor Meseguer, director de SEE.



Pacto Regional

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, agradeció a UCOMUR la organización de este webinar que trató asuntos que preocupan a la sociedad, como son aquellos relacionados con la recuperación económica de la Región de Murcia tras la crisis sanitaria.

Motas detalló la ruta marcada en la Región de Murcia para la reactivación de la economía social, un modelo fuertemente asentado en el territorio, siendo la Región con más cooperativas por habitante en España «debemos seguir apostando por el consenso social y la colaboración entre todos los agentes que tienen algo que aportar al sector», aseguró Motas.

Un consenso que según Motas se materializó el pasado 6 de junio con la firma del 'Pacto Regional para la Reactivación a través de la Economía Social de la Región de Murcia ante la pandemia de la covid-19' firmado el pasado 6 de junio. «Este Pacto reconoce a las empresas de economía social de la Región de Murcia su papel como red de contención contra el desempleo en las diferentes crisis. Hablamos de empresas resilientes que anteponen las personas y el objetivo social a los beneficios, por lo que son un agente clave de la recuperación económica y social que la Región de Murcia necesita».