Localizados tres de los nueve inmigrantes que han huido del puerto de Cartagena

La Policía Local encontraba a uno de los hombres tirado en el césped y lo llevaba de nuevo al puerto

Nueve de las 70 personas de las que han llegado en patera a las costas de la Región en las últimas horas se han escapado del puerto de Cartagena y están siendo buscadas por la Policía, indican fuentes cercanas al caso. Apenas minutos después del aviso, la Policía Local encontraba a uno de los hombres tirado en el césped y lo llevaba de nuevo al puerto.



Muchas de estas personas llevarían desde ayer, martes retenidas en el puerto, tras haber llegado por mar desde África. Han dormido en una carpa de Cruz Roja, siempre bajo la vigilancia de la Policía Nacional, Cuerpo que tiene las competencias en Extranjería. Fuentes próximas aseguran que estos inmigrantes han llegado a hacer sus necesidades en el mar, antes de que llevasen al puerto aseos portátiles.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a los fugados, que habrían roto una valla, por la zona de Santa Lucía. Una hora después de la fuga, habían localizado a tres. Estos extranjeros no están detenidos, aunque sí aislados: se trataría de personas que han viajado en la misma patera que contagiados. En el puerto se había desplegado ya la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), cuyos efectivos se encontraban en otra zona del puerto.



Preguntados por este asunto, desde la Delegación del Gobierno indicaron que no harían declaración alguna sobre el tema.



Mientras tanto, se ha comenzado a trasladar al albergue de El Valle, en Murcia, a las personas que guardaban cuarentena en pisos. La presencia de estos inmigrantes en barrios como La Fama y San Antón, y antes en la población costera de Los Nietos, causó malestar entre los vecinos, que, no obstante, insistieron siempre en que ellos no eran racistas, sino «ordenados», al tiempo que manifestaron su temor a contagiarse de coronavirus.



Cuando se llene El Valle, la Delegación del Gobierno y la Comunidad tendrán que buscar otro emplazamiento para llevar a los migrantes que hayan de guardar cuarentena.





@DelegGobMurcia los migrantes son personas o son ganado?



Procuren un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros)en #Cartagena a la máxima celeridad y eviten más calvario a unos migrantes objeto de mafias traficantes de personas@Declaracion @RIDH_INHR @ONU_es @OACNUDH pic.twitter.com/gTzb2e6Hth — Jupol Murcia (@Jupol_Murcia) July 8, 2020

, se preguntaban desde el sindicato, que volvió a pedir que se instale en Cartagena a un Centro de Atención Temporal (CATE). «Eviten más calvario a unos migrantes objeto de mafias traficantes de personas», subrayan los policías.