Flexomed protege a los profesores universitarios durante la EBAU

Si hace escasos días la compañía Flexomed lanzaba al mercado pantallas protectoras contra el coronavirus para niños pensando en la vuelta a los colegios, la empresa con sede en Molina de Segura se ha involucrada ahora en un proyecto que garantice la seguridad de los profesores universitarios. Durante la celebración de la EBAU (antigua Selectividad), que arrancó el pasado lunes y concluye esta tarde a las 18.30 horas, Flexomed ha dotado al equipo de formadores con pantallas protectoras personalizadas para extremar las precauciones ante la covid-19.

De tal modo, los propios profesores y los alumnos que se han examinado han gozado de la máxima seguridad sanitaria durante una fecha clave marcada en el calendario educativo.

Con estos productos se ha garantizado una protección ocular y facial total para todo el personal examinador y supervisor de las aulas, ya que cubren todo el rostro y protegen contra proyecciones líquidas (como por ejemplo las gotas que emitimos al hablar o toser) y salpicaduras. El cierre velcro y la almohadilla frontal reforzada que poseen las hace mucho más cómodas, favoreciendo la transpiración y su uso con gafas.

La fabricante de packaging para el sector alimentario Flexomed, de Molina de Segura (Murcia), conseguía el mes pasado el certificado CE como EPI en la lucha contra la covid-19 para sus pantallas protectoras faciales. Este sello ha sido concedido por el laboratorio AITEX después de numerosos ensayos y conforme al reglamento (UE)2020/403. Estas pantallas denominadas 'Plus' y sus variantes 'Plus Ultr'a y 'Plus Junior' ofrecen una protección ocular y facial total, cubren todo el rostro y protegen contra proyecciones líquidas (como por ejemplo las gotas que emitimos al hablar o toser) y salpicaduras.