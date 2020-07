Cuarentena en casa para los libros de texto

No hay una recomendación sanitaria explícita sobre qué hacer con los libros de texto del próximo curso escolar que llegan a las librerías y que luego los padres recogen. La cuarentena del material escolar del próximo año hasta ahora la han marcado los gobiernos autonómicos, como Madrid o la Comunidad Valenciana, que han mandado instrucciones específicas a los centros escolares sobre qué hacer con el material devuelto a los bancos de libros. Los lotes de estos libros, antes de volver a ser manipulados, deben dejarse en cuarentena en el centro escolar un mínimo de cinco días y, si es en bolsas, mejor de papel.

En la Región, el sistema de préstamo y reutilización de libros de texto volverá a funcionar una vez pasado julio y agosto, como ocurre desde 2018 desde que se implantó la Ley de Gratuidad de Libros de Texto. Serán dos meses en los que el material devuelto por los alumnos permanecerá sin tocar dentro de los centros.

En las librerías, hasta ahora se han regido por criterios propios y algunas han impuesto una cuarentena a los libros que llegan desde las editoriales y que esperan ser recogidos por los padres. Antes de eso, en el caso de la librería murciana del librero y editor Diego Marín, este material permanece sin tocar en las instalaciones un periodo de entre 8 y 10 días. «Hay que darle un tiempo oportuno. A los padres se los damos enfundados y en bolsa, y les pedimos que el lote de libros permanezca en casa aislado cuatro días como máximo», señala Diego Marín.

Medidas que toman para asegurar que se elimine cualquier posible rastro de virus que pueda permanecer en la superficie de los manuales. Entre los convenios que tiene esta librería con los centros escolares para la adquisición del material escolar del próximo curso, Marín señala que algunos prefieren que los libros no sean enviados al propio colegio o instituto para no tener que pasar una cuarentena allí. «Prefieren no manipularlos», subraya el librero. Para el reparto de libros, la librería ha optado por realizar estas gestiones directamente en su local de mayor superficie, su centro en Espinardo.

El presidente de la Asociación de Libreros de la Región, Manuel García Elbal, remarca que el sector está en plena campaña de distribución de los libros de texto y subraya la normalidad con la que discurre. Confirma que no hay una directriz para los libreros sobre si mantener los tomos en cuarentena o no, lo deja a título personal de cada uno, pero sí destaca que tenerlos aislados durante días puede acarrear un perjuicio económico para los comercios más pequeños.

Gratis para 1º de la ESO

Los alumnos de primero de la ESO de la Región se suman el próximo curso al plan de gratuidad de los libros de texto y en las librerías ya comienzan a repartir los lotes con el material escolar a las familias que hayan solicitado el cheque-libro. Elbal remarca que la adquisición de estos libros se está llevando a cabo en librerías de toda la Región, «de barrios o de pueblos para incentivar la compra en pequeños comercios».

Los estudiantes de primer curso de la ESO se suman a los de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, donde ya está implantada la gratuidad de los manuales.