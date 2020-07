Francisco Carrera: "El despido de mi hijo es repugnante"

El diputado expulsado de Vox Francisco Carrera ha calificado de "repugnante" el despido de su hijo como personal eventual del Ayuntamiento de Murcia por parte de la gestora que preside José Ántel Antelo.

"La miseria moral que demuestra una decisión como el despido del hijo de un opositor para demostrar su poder es simplemente repugnante y muestra la calidad humana de quien lo hace", afirma Carrera, quien asegura que no habla como político, "sino como padre".

"No me arrepiento de nada", sentencia el parlamentario, que entiende que puso su "vida en juego" al "enfrentarse" a la estructura organizativa de Vox. "Sabía que también podía poner en peligro a mi familia y a su futuro y así ha sido", admite. Sin embargo, advierte a los actuales dirigentes de la formación de Santiago Abascal que no podrán con él: "Yo no me rindo".

Carrera ha aprovechado la misiva para responder a la polémica que se creó cuando se contrató a su hijo en el Ayuntamiento de Murcia a través de un puesto de confianza que recibe unas retribuciones del nivel A1 1526, equivalentes a 49.000 euros anuales brutos. "Cuando el año pasado contrató el Grupo Municipal Vox de la ciudad de Murcia a mi hijo Paco Carrera y a Álvaro Hernández como letrados asesores, no intervine en el proceso de selección de ninguno de los dos, lo hicieron Juan José Liarte y Luis Gestoso y con el visto bueno de la dirección nacional fueron contratados por su compromiso con el proyecto Vox, su capacidad y su entrega", explica.

"He tenido que soportar muchos ataques por ello, internos y externos a Vox. No me importó, tengo la conciencia muy tranquila y jamás he favorecido a ningún miembro de mi familia, aunque pudiera haberlo hecho. Es incomprensible para muchos, pero esa es la realidad y quien me conoce sabe cuáles son mis principios y mis valores", declara el diputado del Grupo Parlamentario Vox.

Ahora solo espera poder encontrarse "a estos personajes cobardes en persona y poder decirles a la cara lo que son" y les desea que "sus enemigos, que los tienen, no utilicen a sus hijos" como ellos han utilizado al suyo.