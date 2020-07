La Asamblea insta al Congreso a modificar el Código Civil para afianzar la custodia compartida

Los socialistas advierten de que detrás de muchas peticiones de custodia compartida por parte de los padres hay "interés económico" y "violencia de género no denunciada".

La Asamblea Regional de Murcia ha dado el visto bueno a una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados de modificación del Código civil para el establecimiento de la custodia compartidas como régimen de guarda y custodia de menores. Esta medida, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Vox y ha contado con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, insta al Parlamento nacional a establecer este régimen como el preferente ante la separación o divorcio de un matrimonio con hijos.

El portavoz Juan José Liarte ha considerado que el sistema judicial "incentiva el conflicto y desinfectiva llegar a decisiones pactadas". Se ha puesto como ejemplo, como abogado, para hacer ver a los diputados allí presentes que "la posibilidad que tiene un padre de ver más o menos a sus hijos depende de la generosidad de una mujer que, frecuentemente, de una mujer que está muy enfadada con él, con o sin razón".

En contrapartida, ha señalado que muchas mujeres, después de conseguir la custodia total, se sienten "frustradas" por no poder "cumplir adecuadamente con sus obligaciones profesionales" o sienten "que no lo están haciendo del todo bien con sus hijos". Otras, ha proseguido, caen en la "depresión porque no les queda tiempo ni energía para rehacer sus vidas o dedicarse algo de tiempo a sí mismas".

Por todo esto, Liarte se ha dirigido al Grupo del PSOE y les ha advertido de que "la mujer jamás podrá aspirar a una verdadera situación de igualdad mientras haya personas que sigan creyendo que solo a ellas les toca asumir todas las obligaciones de cuidado de los hijos".



Un régimen "ideal" para una "sociedad ideal"

Sin embargo, los socialistas y Podemos han recordado que Vox se desmarcó de la declaración institucional de la Asamblea el Día de los Derechos del Niño. La diputada Antonio Abenza ha recordado que desde 2010 este régimen no ha dejado de crecer (una de cada tres separaciones acabó en custodia compartida en 2017), "aunque no siempre ha sido la mejor opción". Desde el PSOE consideran que se está produciendo un "cambio social" por el que las parejas que ejercen la "corresponsabilidad cuando están unidas, también lo hacen cuando están separadas sin necesidad de que ninguna ley les obligue a ello".

Abenza ha afirmado que este régimen es el "ideal para una sociedad ideal". En este sentido, ha recordado que la Región de Murcia tiene una brecha salarial del 24%, "son las mujeres las que se siguen quedando en casa para el cuidado de los hijos, las que siguen pidiendo permiso para llevarlos al médico". Además, ha subrayado que a "muchos padres les aparece tras la separación una cariño repentino por los vástagos a interés económico o peor, violencia de género no denunciada". Por esto, son al final "las abuelas o las nuevas parejas de estos hombres las que ejercen la custodia compartida", ha sentenciado.

Para el PSOE, que ha votado en contra, "hubiera sido más deseable hablar de una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de una manera clara y precisa la custodia compartida, con una guía común de criterios. Si realmente Vox quiere impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, lo que tienen que hacer es apoyar la ampliación del permiso de paternidad, la creación de plazas de educación infantil de 0 a 3 años y la aplicación de la ley de dependencia, entre otros asuntos", ha explicado.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos, María Marín, que se ha referido a los "datos objetivos" del INE. "Solo el 4,5% de los padres opta por trabajar a tiempo parcial para afrontar los cuidados del menor frente al 26,3% de las madres; cientos de miles de mujeres se ven obligadas a aparcar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos, ellos mayoritariamente no lo hacen; el 94,3% inactivas en el mercado laboral por la obligación de cuidar a un dependiente son mujeres; el 90,3% de los hombres con dos hijos menores de 12 años está trabajando, en el caso de las mujeres no llega al 70%".

Para Podemos, que ha votado también en contra, "la corresponsabilidad tiene que existir desde la cuna y no desde el momento en el que una persona se separa. Lo contrario es hacerse trampas al solitario", ha afirmado Marín.



PP acepta con "reservas"

El Partido Popular y Ciudadanos han apoyado esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vox, si bien los populares han avisado de que tienen "reservas" y redactarán enmiendas parciales a varios de sus puntos "para salvaguardar los derechos del menor".

La diputada Miriam Guardiola ha incidido especialmente en que no aceptarán que proceda la guardia compartida cuando cualquiera de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o la identidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos.

Tampoco procederá, ha explicado Guardiola, cuando el juez advierta de la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.