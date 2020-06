El colectivo LGTBI pide a Isabel Franco que "pase de la política simbólica a la política efectiva"

Los colectivos No Te Prives y Asfagalem (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia) demandan a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social "que sea valiente y pasen de la política simbólica a la política efectiva". Tras la celebración el pasado domingo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, exigen a la Comunidad dotación económica para la puesta en marcha observatorio LGTBI y desarrollar la Ley de Igualdad de la Región de Murcia (aprobada en 2016).

Asimismo, piden la puesta en marcha del protocolo integral de personas trans y una "apuesta pública, crítica y decidida contra los discursos de odio que otros grupos políticos manifiestan públicamente y sin pudor".

En este sentido, consideran que "una consejería que lleva las siglas LGTBI no debe limitarse a estos actos simbólicos, tan valorados y necesarios". Por esto, entienden que Isabel Franco "debe abanderar la consecución de todos y cada uno de los derechos que establece la Ley 8/2016 de 27 del mayo de Igualdad LGTBI".



Agradecimientos a los ayuntamientos "valientes"

No Te Prives y Asfagalem han agradecido en un comunicado a aquellas administraciones que han celebrado el Orgullo LGTBI "con algún acto o colocando la bandera LGTBI en los balcones de edificios oficiales y, sobre todo, llevando a cabo políticas sociales que contribuyen a la visibilidad del colectivo y a la igualdad social a lo largo del año.

"Elogiamos el no sucumbir al miedo y a las amenazas de la ultraderecha, que mediante su política del miedo, la coacción y la manipulación de la información, pretenden reprimir libertades y derechos trasladando ese miedo a la ciudadanía. Si esta sociedad hubiera sucumbido a sus amenazas supondría que hoy no tendríamos leyes como la ley del divorcio, ley de adopción, la ley de técnicas de reproducción asistida, ley del matrimonio igualitario, despenalización de los anticonceptivos, campañas de prevención del VIH, ley del matrimonio igualitario, ni campañas de prevención de embarazos no deseados ni la ley de interrupción del embarazo. Es decir, todo lo que suponga avance social en derechos se podría resumir en los 10 mandamientos", afirman desde los colectivos LGTBI, en referencia a las exigencias de Vox a quitar la bandera de los arcoíris de todos los edificios públicos.

"Está claro que a los homófobos toda manifestación de apoyo que contribuya al reconocimiento e igualdad de las personas LGTBI les resulta irritante y sobre todo les crispa que nos podamos sentir orgullosas de los que somos", manifiestan desde Asfagalem y No Te Prives, que recuerdan que Pedro Zerolo consideraba el Orgullo como "el exceso de estimación propia que hay que tener a diario para aguantar la cantidad de memeces, estupideces y sandeces que se dicen sobre ti cuando eres homosexual".

Para estos colectivos, la visibilización LGTBI a través de las banderas y símbolos no discrimina a las personas heterosexuales porque "en la diversidad que muestra entramos todas las personas".

Por ello, han agradecido a la Policía Local de Murcia, a la Guardia Civil, Correos, Delegación del Gobierno, Universidad de Murcia, ayuntamientos "valientes" como el de Cartagena, Murcia, Molina de Segura, Totana, Torre Pacheco, Águilas y Mazarrón, así como a otras entidades locales por haberse hecho eco de sus reivindicaciones.