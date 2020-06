Un centenar de llegados en patera siguen en el puerto de Cartagena a la espera de la prueba del coronavirus

Alrededor de un centenar de personas que llegaron en patera en las últimas horas a las costas de la Región permanecen ahora mismo en el puerto de Cartagena, a la espera de que les sometan a las pertinentes pruebas para saber si tienen o no coronavirus. Entre los llegados hay varios menores de edad, informan fuentes cercanas al caso.

Una veintena de agentes de la Policía Nacional, Cuerpo que tiene las competencias en Extranjería, custodian a los llegados en barcaza, que no serán trasladados a dependencias policiales hasta que se confirme que no están contagiados. Desde las seis de la mañana de hoy, los agentes están en el puerto. Aunque fue la Benemérita la que los rescató en el mar y los llevó a puerto, una vez en tierra el Cuerpo que se hace cargo de ellos es la Policía Nacional.

Los migrantes se hallan repartidos entre el puerto de Santa Lucía, la terminal de cruceros y el puerto de contenedores. A algunos ya les han hecho un test, pero los resultados tardan. Fuentes cercanas explicaron que, tras el test rápido, se les haría una PCR, pero esta prueba no es inmediata: hay que esperar para que sea fiable. En el caso de confirmarse que hay un positivo, se pondrían en cuarentena tanto a los inmigrantes como al personal que los atendió a su llegada.

Algunos extranjeros llevan guantes, pero muchos van sin mascarillas, pese a que la protección es obligatoria para prevenir el contagio de coronavirus.

Recientemente, un hombre contagiado con coronavirus llegaba en patera a Águilas y, tras el diagnóstico, 23 agentes que tuvieron contacto con él eran puestos en cuarentena. Para evitar algo similar, los llegados ahora no van a pisar una comisaría hasta que no se sepa si tienen o no el virus. Aquel infectado llegado a Águilas está ahora en el Santa Lucía de Cartagena. Quienes viajeron en la barcaza con él están en albergues de Cruz Roja, pues el CIE de Sangonera sigue cerrado.