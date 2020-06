Conrado Baño: "Nuestra planificación y navegación permiten llegar a la excelencia quirúrgica"

Cada vez más neurocirujanos y traumatólogos incorporan en su trabajo a la empresa Planificación Quirúrgica (premio Emprendedor XXI), que les aporta un nuevo navegador que permite, mediante realidad virtual y aumentada, operar con una precisión sin precedentes; también proporcionan planificación, prótesis e instrumental personalizado. El año pasado, esta empresa realizó cerca de 770 operaciones en la Región y hoy prepara proyectos en Madrid y País Vasco y ultima la apertura de una delegación en EE UU.

El primer rescate navegado del Ligamento Cruzado Anterior del mundo, realizado esta semana en el Hospital Quirónsalud Murcia, es sólo uno de los hitos que la empresa murciana Planificación Quirúrgica (PQ) ha conquistado en los últimos años gracias a su revolucionario sistema virtual para asistir al cirujano en el quirófano con instrumental a medida. Conrado Baño es el CEO de una compañía que está cambiando, quizá para siempre, el trabajo quirúrgico en los centros sanitarios de la Región de Murcia.

P ¿Cómo surgió esta idea empresarial?

R Estudié Enfermería, después Ingeniería y, por derroteros de la vida, acabé en una empresa de instrumental quirúrgico de implantación nacional con delegación en Murcia, especializada en el campo de la traumatología. Me dedicaba a vender prótesis a los cirujanos, y les ayudaba en quirófano a implantarlas. Lo primero que me sorprendió fue que las casas comerciales presumían de que su prótesis tenía 25 años de vida (con diseño anterior); por un lado, piensas que es positivo porque demuestra que ese elemento es bueno, tiene una efectividad contrastada, pero por otro lado te preguntas qué ha pasado con la innovación en este campo durante más de dos décadas.

Con el paso de los años, me di cuenta de que los cirujanos no tenían herramientas para conseguir una precisión milimétrica; y en ocasiones esa limitación genera indecisiones, no precisamente por la capacidad de nuestros cirujanos, que en Murcia es altísima, sino por los límites del instrumental. Eso se convirtió para mí en una obsesión y empecé a fabricar guías, es decir, a hacer planificación quirúrgica, y a fabricar instrumental a medida de cada paciente para que los profesionales tuvieran la oportunidad de hacer cirugías mucho más precisas, casi perfectas. A raíz de esto, pude conocer a diversas empresas que proporcionaban esta planificación, pero cualquier buen profesional puede hacer un fantoma (una reproducción, un biomolde) o una planificación... la dificultad está en la operación en sí misma y por eso ahondé y estudié el tema de la navegación.

P ¿Podría darme un ejemplo?

No puedes limpiar entero un hueso fracturado, no puedes quitar todos los tejidos que tiene alrededor, porque el tejido óseo muere al quitarle la vascularización o las inserciones nerviosas. Para reparar un hueso o poner una prótesis, necesitas conocer bien los ejes intramedulares, o los de la articulación para que la prótesis no produzca dolor una vez implantada; y actualmente no tienen herramientas para eso. Un ejemplo usual es la prótesis de rodilla. Aquí, dejar bien la angulación de fémur y tibia requiere ver la disposición del eje, para eso tienes las imágenes de las radiografías, pero como no puedes limpiar el hueso, no puedes ser perfecto; ahí es cuando nosotros dejamos una guía a medida, se lo dejamos todo hecho de manera que el cirujano gana tiempo y calidad.

Por tanto, hay que diferenciar entre planificación quirúrgica (hay muchas empresas que lo hacen) y navegación quirúrgica, un sistema de instrumental a medida navegable que permite al cirujano saber si va bien, si tiene que cambiar o subir dos grados.

P ¿En qué campos estáis aplicando este sistema?

Un 80% en traumatología, principalmente prótesis y artroscopia, y 20% cirugía tumoral donde estamos teniendo un éxito tremendo. Ahora vamos a sacar al mercado un sistema para intervenir en las lesiones del Ligamento Cruzado Anterior, un clásico entre los futbolistas: una estrategia para dejar el túnel femoral y tibial perfecto.

P ¿Qué supone para el cirujano el uso de estas técnicas?

El cirujano está encantado por dos motivos: primero porque le ahorramos muchísimo trabajo, y segundo porque trabajar de esta manera garantiza la excelencia quirúrgica. Al darle ese material a medida el cirujano sufre menos en el quirófano, reducimos el nivel de incertidumbre y va todo rodado. Tanto el cirujano como el paciente ganan en salud, información y en bienestar.

P ¿Puede incluso hacer la operación previamente?

Sí, el cirujano puede visitar nuestras oficinas o le llevamos el equipo, con el que puede interaccionar con el casco virtual y ensayar la cirugía; después le llevamos los fantomas a su despacho para que pueda hacer la cirugía antes de la verdadera cirugía. Por su parte, el paciente también puede ver en realidad virtual todo lo que va a pasar, eso hace que llegue a la operación mucho más tranquilo.

P ¿Otras ventajas?

Las cirugías tardan menos y se requiere menos instrumental. Para que te hagas una idea: para hacer una operación de rodilla con el método tradicional se necesitan 10 cajas de instrumental, cada caja tiene una media de 50 ó 60 piezas, estamos hablando de unas 560 piezas y 107 implantes; el conjunto de las cajas pesa 180 kilos, peso que cada enfermera tiene que mover. Cada cirugía que se realiza supone unos 200.000 euros en material€ Con nuestro sistema, requieres sólo 1.000 euros en instrumental y otros mil en implantes, todo se reduce con nosotros a 18 piezas, quitamos 542, pasamos de 120 minutos de cirugía a 45 y aumentamos la garantía de excelencia quirúrgica. La diferencia es abismal.

P Son datos llamativos ¿la navegación puede suponer la reducción de las listas de espera?

Ése es un contexto delicado, por las implicaciones políticas que tiene y quisiera ser cuidadoso. Lo que está claro es que, de esta manera, la cirugía tarda mucho menos, reduces costes directos e indirectos (esterilización, logística), y es evidente que puedes hacer más cirugías al día. Puedes pasar de dos cirugías al día en La Arrixaca a tres; en un periférico, de cinco a siete, y creo recordar que una hora de quirófano cerrado estaba valorada en 6.000 euros.

P La expansión, ¿objetivo prioritario?

Tendremos delegación en EEUU antes de que llegue septiembre. Ya hemos establecido los primeros contactos para hacerlo posible. El mercado estadounidense es durísimo y las multinacionales americanas son las mejores pero... son tan grandes, con tantas estructuras burocráticas y jerarquizadas, que los procesos de decisión e innovación no son realmente ágiles y para evolucionar necesitan muchos años. En cuanto a España, estamos ultimando proyectos en Madrid y País Vasco.

P¿Cuál es su ventaja competitiva?

Tenemos cuatro patentes, dos de ellas son revolucionarias. El problema que ha tenido siempre la navegación quirúrgica es que requería mucho tiempo de programación, mucho material, hasta el punto de que, en vez de facilitar el trabajo, lo engorraba; además fallaba, por eso nunca había tenido el éxito que se esperaba. Nuestro sistema es inmediato, no requiere programación, si sufre un golpe sigue navegando y ofreciendo buenas prestaciones. también es un sistema en constante evolución para adaptarse a las necesidades de cada profesional. Y al contrario que otras empresas del sector, la nuestra ofrece también la planificación al cirujano. Somos la única empresa de este sector que tiene un departamento de enfermería y dos de ingeniería.

P ¿Cómo les ha afectado la pandemia?

Mucho, como a todos, de estar haciendo entre tres y cinco cirugías al día, tanto navegadas como tradicionales, a parar en seco durante tres meses, pero hemos aprovechado el tiempo; los departamentos de bioingeniería e ingeniería informática han trabajado al 200% y hemos seguido evolucionando. En cuanto al regreso a cierta normalidad, entendemos que ahora van a existir importantes y necesarias restricciones que encarecerán y ralentizarán todo. A día de hoy hemos recuperado el 45% de nuestra actividad quirúrgica, y esperamos llegar pronto al pleno rendimiento.

P Es una historia común que una empresa como la suya acabe siendo adquirida por un gigante del sector, ¿qué espera del futuro?

Trabajo para que seamos una referencia en la fabricación de prótesis y mega prótesis a medida navegadas, y de instrumental a medida navegable. Mi objetivo no es ganar mucho dinero vendiendo prótesis, quiero vender diez, pero venderlas bien. Si como dice usted, nos compran, le aseguro que al día siguiente seguiré haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. Mi trabajo me apasiona porque tiene una dimensión social y otra técnica, soy feliz haciendo lo que hago. La sensación de haber estado a la altura de las circunstancias y haberte ganado el respeto de los cirujanos es muy gratificante.