Hacen tests a los guardias civiles en contacto con el infectado de la patera de Águilas y dan negativo

El contacto con una persona contagiada con coronavirus que llegó en patera a las costas de Águilas el lunes obligaba a poner en cuarentena a tres agentes de la Policía Local que lo asistieron durante el rescate de la embarcación y a 20 policías nacionales de Lorca, donde fue trasladado. El infectado también tuvo contacto con agentes de la Benemérita, a los que se ha hecho un test rápido que ha dado negativo.

Desde el Cuerpo explican que estas personas siguen en sus puestos de trabajo por su profesionalidad: se mantuvo la distancia de seguridad con los migrantes llegados en patera y se contó con medios de protección, como mascarillas y guantes. Son los servicios médicos de cada cuerpo de seguridad quienes deciden, en estos casos, si el aislamiento es procedente o no.

Y es que eran agentes de la Guardia Civil los interceptaban y rescataban de madrugada a una decena de personas que viajaban a bordo de una embarcación en la playa de La Carolina, en el término municipal de Águilas, ya en el límite con la provincia de Almería. En la barcaza, aunque aún no se sabía, iba un contagiado.

"Los guardias civiles actuaron según los protocolos establecidos por las distintas autoridades con medios de protección adecuados y guardando la distancia de seguridad, sin mantener contacto estrecho con estas personas", subrayan desde la Comandancia.

Los guardias civiles han dado negativo en los test rápidos realizados por el Servicio de Sanidad de la Comandancia de Murcia, los cuales se realizaron tan pronto como se tuvo conocimiento del positivo de un hombre llegado en patera, y la semana próxima, se les realizará un nuevo test (PCR) a través de la Consejería de Sanidad de Murcia.

Además, tanto las instalaciones del cuartel de Águilas como los vehículos oficiales empleados han sido debidamente desinfectados, por precaución.



No está en el hospital

Esta persona infectada, la que llegó en la barcaza, no está en un hospital, confirman desde la Consejería de Salud. Aunque está contagiado con el virus, su estado de salud no es malo, por lo que no necesita atención médica constante. Ha sido puesto a disposición de una organización humanitaria, Cruz Roja, al igual que sus compañeros.

Según explican fuentes policiales, los llegados en la barcaza portaban mascarilla y, en apariencia, estaban en buen estado de salud. Al llegar, agentes tanto de la Policía Local de Águilas como de la Benemérita procedieron a asistirles. En todo momento los agentes actuantes mantuvieron las preceptivas distancias de seguridad.

Los extranjeros, procedentes de Argelia, fueron llevados primero al cuartel del Instituto Armado y luego fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, Cuerpo que tiene las competencias de Extranjería.