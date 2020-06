El juez anula el cese de Almela como director del área de salud de Cieza por "no estar motivado"

"Espero que este proceso siente jurisprudencia y se tomen más en serio los puestos de libre designación y los cargos de gestión sanitaria".

El juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 7 de Murcia ha declarado nulo el cese del expresidente del Real Murcia, José María Almela como director médico del Área IX (Cieza) por "falta de motivación" y obliga al Servicio Murciano de Salud (SMS) a dictar una resolución motivada del cese en un plazo máximo de dos meses. El recurso contencioso al que da respuesta esta sentencia ha sido estimado parcialmente; la anulación del cese no implica que los nuevos y posteriores nombramientos a la destitución de médico José María Almela sean nulos o que el demandante tenga derecho a continuar en el puesto de director médico.

Según Almela, "el juez se ha quedado a medias, efectivamente reconoce que el cese es nulo, porque incluso los puestos de libre designación tienen que motivarse tal y como dice el Tribunal Supremo".

Aunque se trate de nombramiento de libre designación, la más reciente jurisprudencia anula este tipo de actos cuando carecen de motivación, "pero no dice que tengan que reintegrarme en el puesto, ni pagar las retribuciones no percibidas todo este tiempo (año y medio). Le da la oportunidad al SMS de argumentar el motivo del cese. Lo que pasa es que ellos me dijeron (de palabra), que era por la incompatibilidad de la presidencia del Real Murcia, pero eso no es así, eso no sale en ningún sitio. Fue un tema puramente político".

Sobre su presidencia en el Real Murcia, Almela asegura que "es una entidad privada y un cargo sin retribución, (incluso me costó el dinero), y una labor que realizaba fuera de mi horario; en ningún momento hice dejación de funciones y los resultados fueron excelentes y ahí están los indicadores para consultarlos". Unos resultados y un buen trabajo que fue reconocido por el propio SMS, "me cesaron el 31 de diciembre de 2019 y en enero, tanto el consejero de Salud como el gerente del SMS me dieron las gracias públicamente y reconocieron el trabajo realizado en el área IX de Cieza; las listas de espera bajaron muchísimo".

José María Almela entiende que los puestos de gestión sanitaria deberían estar más profesionalizados, "es la reivindicación que me ha motivado para recurrir la sentencia. Si eres un buen profesional y tienes buenos resultados, eso debería ser lo que primase y no que seas de un partido político o de otro, que no sea al capricho del político de turno".

A partir de ahora, el SMS hará una argumentación que "ya estará diseñada" según Almela, y será entonces cuando tome la decisión de volver a recurrir o no, "no es que yo quiera volver, tengo dos plazas y gano más dinero que como director médico teniendo menos responsabilidad, pero espero que esta sentencia genere jurisprudencia, para que se tomen más en serio los puestos de libre designación".