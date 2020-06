Vox critica que el Gobierno permita que "una ONG llamada humanitaria importe casos a Murcia desde Bolivia"

El portavoz de Vox en materia sanitaria, Juan Luis Steegmann, ha pedido este miércoles al Gobierno que "vigile de forma estricta" a las ONG que se dedican al rescate o acompañamiento de inmigrantes ya que, a su juicio, además de "fomentar" la inmigración ilegal, "van a conseguir matar a los españoles a base de infecciones de coronavirus".

Durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, en donde ha comparecido el ministro del ramo, Salvador Illa, Steegmann ha insistido en el efecto llamada que, a su juicio, está provocando el Gobierno con sus políticas durante la gestión de la crisis sanitaria del Covid19.

Una de ellas, según ha indicado, es consecuencia de "permitir que una ONG llamada humanitaria" consiga "importar casos" a España desde Bolivia, "como ha pasado en Murcia y Menorca". "Hay que empezar la caridad primero por los españoles", ha denunciado el diputado, para pedir a Illa que "frene" esta situación.



"Ponen en peligro a la nación"

"Esto de rejuvenecer a la población lo que va a conseguir es matar a los españoles a infecciones de coronavirus", ha declarado el representante de Vox. Según la opinión de su partido, ha indicado, las ONG "deben ser vigiladas de forma estricta" tanto "políticamente como judicialmente" porque, "no sólo fomentan la inmigración irregular", sino que "ponen en peligro a la nación".

En su discurso, el portavoz de Sanidad de Vox ha criticado que España no tenga "buenos cribados de enfermedades transmisibles" en la inmigración y ha señalado que el doctor Hoyo, presidente de 'Médicos del Mundo' ya señalado carencias al respecto, especialmente en lo que se refiere a enfermedades tropicales. Dice el diputado que desde el Ejecutivo se contestó a este tema que "no es recomendable por cuestiones éticas" y porque "no es efectivo".

"Hay que hace un examen de salud en frontera de enfermedades contagiosas respiratorias, como coronavirus o tuberculosis, poniendo un tratamiento adecuado a los inmigrantes legales y a los ilegales durante el periodo durante el que se tramita su expulsión", ha reclamado Steegmann, que también ha pedido, análisis de enfermedades infecciosas en centros de atención o detección y tratamiento precoz de virus respiratorios, entre otras medidas.