Ballesta deja en manos de su equipo la negociación tras la crisis con Ciudadanos

Las negociaciones entre los grupos municipales de PP y Cs para intentar lograr un acuerdo contra reloj antes del Pleno extraordinario que se celebrará mañana jueves ha puesto a trabajar a los equipos de ambos partidos, quienes ayer mantuvieron encuentros «a todos los niveles» para intentar perfilar cuál sería el documento que podría lograr el consenso de la Corporación tras el paso atrás de Mario Gómez en su acuerdo con PSOE y Podemos para sacar adelante su Plan de Reactivación tras la Covid con un total de 67 medidas sociales y económicas para el municipio.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, aseguraba ayer tras recibir el correo del portavoz de la formación naranja que su «punto de partida» ha sido siempre el de llegar a acuerdos con el resto de grupos y mantener la estabilidad institucional, para lo que hará «todo lo humanamente posible».

Preguntado por el Pleno del jueves, Ballesta ha insistido en que su idea ha sido siempre que mantener la estabilidad institucional «es esencial» más ahora en un tiempo en que «las instituciones son las encargadas de dar certeza y estabilidad porque se mantendrán más allá de las personas que las ocupan» y sobre si cree que la sesión será tranquila, afirma que desde la presidencia del pleno siempre ha procurado que así sea, y asegura que «estamos en momentos en los que hay que sacar lo mejor de nosotros mismos».

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, afirma que en el Pleno mantendrán las 67 propuestas que llevaban en su acuerdo con Podemos y Cs porque «si eran buenas hace 15 días no sabemos por qué no lo van a ser ahora». No obstante, sostiene que escucharán todas las propuestas porque «no tenemos problemas y el objetivo es llegar a acuerdos».

Sobre la actitud de Mario Gómez, Serrano espera que «por lo menos sirva para que Ballesta se sume y haya un documento común».

Desde Podemos, el portavoz municipal Ginés Ruiz no ha querido entrar a valorar el gesto del líder de Ciudadanos y señala que «supongo que será consecuencia de las presiones que haya recibido en estos días». Además, mantiene que ellos, junto al PSOE, defenderán el planteamiento que habían hecho y «si nos traen otras propuestas mejores y más detalladas se apoyarán, ya que sólo queremos que se tomen medidas coordinadas y no que cada concejalia vaya por su parte presentando cada día una cosa sin ningún rumbo».

Los dos grupos de la oposición se han mostrado sorprendidos por la paralización durante dos semanas del Ayuntamiento, sin convocarse Juntas de Gobierno.