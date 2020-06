Mario Gómez retira 'in extremis' su petición de un Pleno extraordinario

Mario Gómez, portavoz de Ciudadanos en la Glorieta, ha aguantado su pulso al PP hasta el último momento y no fue hasta la tarde-noche de ayer cuando envió un correo al alcalde de Murcia, José Ballesta, pidiéndole que tuviera por no cursada su petición de un Pleno extraordinario junto a los grupos de la oposición PSOE y Podemos para debatir el Plan de Reactivación tras la Covid elaborado por las tres formaciones políticas y para el que no habían contado con los populares.

Ballesta tenía hasta las doce de la noche de ayer para convocar este Pleno que finalmente se celebrará el próximo jueves momentos antes del Pleno ordinario del mes de junio, una decisión para la que el primer edil estaba esperando un gesto por parte de su socio de Gobierno, a quien desde su partido regional han dado un tirón de orejas en los últimos días recordándole con quién debe llegar a acuerdos.

En el correo que Gómez envió anoche al alcalde de Murcia le indica que lo más importante es el diálogo y le tiende la mano para llegar a acuerdos, al tiempo que le pide que impulse un acuerdo en el Pleno del jueves con el mayor consenso posible. El primer teniente de alcalde y líder de la formación naranja también le solicita que respete el punto 1 del acuerdo de Gobierno por el que todas las decisiones se tomarán por consenso.

El propio Ballesta indicaba en la mañana de ayer al ser preguntado por la convocatoria que hará cumplir las reglas de «comportamiento institucional», ya que el Ayuntamiento «está muy por encima de las personas» y por ese respeto a la legislación cumplirá estrictamente el reglamento para convocar el Pleno.

Investigación

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos se encuentra inmerso en la denuncia por presunto acoso laboral que presentó contra él hace dos semanas el jefe de Servicios Generales del Ayuntamiento, Rafael Bernal, una denuncia que ha sido admitida a trámite por el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales de Personal del Consistorio. Ahora, el siguiente paso es la reunión del Comité para Situaciones de Acoso, prevista para este miércoles que deberá evaluar lo sucedido, escuchar a las partes implicadas y a los testigos y así determinar si se ha producido o no acoso laboral. De ser afirmativa la resolución se abriría un expediente disciplinario por falta muy grave y, de encontrarse indicios, será el secretario del Pleno quien traslade la denuncia por acoso al juez de lo Laboral o lo Penal.

La comisión estará compuesta por el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; la jefa del Servicio de Salud Laboral; un letrado; un delegado de prevención de los sindicatos; un experto en riesgos psicosociales de un servicio ajeno; y un profesional de Servicios Sociales. Y ellos serán los encargados de estudiar la denuncia y emitir un dictamen.