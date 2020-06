Emilio Ivars deja la Asamblea: "Para no tener espacio, me vuelvo al colegio"

Hace unas semanas fue relevado como coordinador del Grupo Parlamentario y nadie le dio "explicaciones".

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Emilio Ivars anunció por sorpresa ayer por la tarde su intención de renunciar al acta y reincorporarse a su actividad profesional el próximo 1 de septiembre, una decisión que tomó hace semanas.

En un vídeo publicado en las redes sociales, él mismo reconoce que desde hace un tiempo aprecia que la tarea que desempeña le «sobrepasa» y le «afecta negativamente» en su ámbito personal y familiar. «He perdido completamente la ilusión por esta tarea política, me siento en estos momentos absolutamente inútil. He pasado de ser una persona proactiva a una persona reactiva, vivo resignado a lo que hay y todo se resiente», lamenta.

Ayer reconocía a esta Redacción que se siente «más a gusto y más feliz» desde que decidió publicar el vídeo, grabado ante un cartel con las palabras 'familia, amor y hogar'. «Ha sido una decisión egoísta, pensando en mi bienestar, en estar a gusto con mi familia y con mi crío pequeño. Mi situación personal me obliga a marcharme, siempre he sido una persona muy optimista y quiero volver a serlo», explica.

El contexto de la política regional actual ha tenido mucho peso en su decisión. «Prima la confrontación frente al acuerdo, gana la imposición a la negociación y el interés individual prevalece sobre el colectivo». Él, que siempre se ha visto a sí mismo como una persona «de acuerdos», ya no encuentra su sitio.

«Parece que tenemos que ser míos, tuyos, buenos, malos, contigo, contra mí, no encuentro mi sitio ni mi oportunidad de aportación ni de enriquecimiento personal. No estoy aportando nada a la política institucional ni ésta me aporta nada a mí», afirma.

Ivars entró en 2012 a formar parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE regional de la mano de Rafael González Tovar. «Ocho años en los que, con muchísima ilusión y grandes esfuerzos, con renuncias personales y profesionales de por medio, me he dedicado a la política». El diputado reconoce que «en la mayor parte de las ocasiones» esta labor ha merecido la pena, sobre todo cuando ha tenido que dedicarse a buscar el consenso y «sumar voluntades».



Filtraciones a la prensa

Fuentes del PSRM consultadas por LA OPINIÓN cuentan que detrás de la salida voluntaria del secretario segundo de la Mesa de la Asamblea hay algo más. El secretario de organización del partido, Jordi Arce, acusó a Ivars de realizar «filtraciones de documentación a la prensa» sin el consentimiento de la dirección socialista.

Estos hechos motivaron, según la versión de Arce, la pérdida de confianza del partido en Ivars y que se le retirasen responsabilidades que ostentaba y, por eso, se produce la dimisión.

Precisamante, hace unas semanas fue relevado como coordinador del Grupo Parlamentario Socialista por su compañera Carmina Fernández. «Esto viene porque él se ha visto desplazado de esa primera línea en la que estaba», afirmó Arce.

Emilio Ivars, por su parte, niega que nada que algo así sucediese: «Es la primera noticia que tengo». Según él, nadie le dio ninguna explicación cuando fue relevado de ese cargo y tampoco quiso pedir explicaciones porque estaba «el ambiente raro» y ya entonces le rondaba en la cabeza la idea de dejar su escaño.

Por todo esto, Ivars, que tiene por «desarrollar muchos años su vocación docente», regresará a su puesto de trabajo el 1 de septiembre y previamente renunciará a su acta de diputado, algo que ya le ha comunicado al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo. Lo tiene claro: «Para no tener espacio, me vuelvo al colegio». En concreto, volverá a ser profesor de Primaria en el Colegio Luis Costa del barrio de La Flota, cuyo director ya espera a Ivars con los brazos abiertos. «Ya nos hemos puesto al día por teléfono», reconocía el parlamentario ayer.

Aunque se marcha de la Cámara con desencanto, no abandona el barco socialista y sigue siendo presidente de su agrupación.

La renuncia a su acta de diputado conllevará la entrada de María Hernández Abellán, número 18 en la lista a las elecciones autonómicas del PSOE en 2019, y actual secretaria de Agua de la Ejecutiva Regional del PSOE.

Además, la dimisión de Ivars también obligará a tener que designarse nuevamente el cargo de secretario segundo de la Mesa, tal y como ocurrió la pasada legislatura, cuando Fernando López Miras, que ocupaba ese puesto, fue elegido presidente de la comunidad tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.



Conesa agradece a Ivars "el buen trabajo realizado"

Poco después de que se conociese la renuncia a su acta del diputado socialista Emilio Ivars, el secretario general del partido, Diego Conesa, distribuyó una nota en la que mostraba su «apoyo incondicional» al diputado Alfonso Martínez Baños por los hechos acaecidos en los últimos días. Aprovechaba la ocasión para agradecer a Emilio Ivars «el buen trabajo realizado durante estos años y su entrega al PSRM-PSOE»