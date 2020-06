Un uso solidario para las bicis perdidas en la Región de Murcia

En su momento, la Policía recuperó en la Región muchas bicis, tanto extraviadas como directamente robadas, pero no había forma de localizar a sus dueños para devolvérselas. Recuperar un vehículo de dos ruedas no es como recuperar un coche: no hay papeles que determinen quién es el legítimo propietario, nada. La denuncia ayuda, pero tampoco se pone siempre. El resultado: decenas de bicicletas se quedan en un almacén, cogiendo polvo y sin nadie que las monte. Hasta que desde el Cuerpo han tenido una idea.

Así, la Policía Nacional ha procedido a entregar a la Asociación para las Personas Refugiadas y Migrantes residentes en la Región(PAREM) varias bicicletas que se encontraban recuperadas y en depósito en la Comisaría de Distrito del El Carmen, en Murcia, tal y como informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los agentes aseguran que, antes de dar luz verde a esta medida, han intentado localizar a los legítimos propietarios «por todos los medios posibles», pero ante la imposibilidad de encontrar a muchos de ellos, se ha decidido dar un uso solidario a las bicicletas que estaban en en el limbo.

Dejan claro desde la Policía que, al encontrarse estas bicicletas en usufructo, si cualquier ciudadano reconociese como suya cualquiera de estas bicicletas, podría ponerse en contacto con la Comisaría de distrito El Carmen, dependiente de la Jefatura Superior de Murcia, para realizar los trámites oportunos.



Puesta a punto en el taller

Todas las bicicletas pasarán por el taller que la asociación tiene para su puesta a punto y, posteriormente, serán marcadas con unas pegatinas que las identifican como vehículos cedidos en usufructo por la Policía Nacional.

En concreto, las pegatinas incluyen una inscripción en la que se puede leer: 'Esta entrega se realiza en calidad de usufructo, amparados en el artículo 467 del Código Civil', así como las indicaciones para ponerse en contacto con la Policía en el caso de que alguien reconozca su vehículo extraviado.

La intención de la Policía Nacional es la de, además de darle un uso solidario a las mismas, exponerlas en la vía pública para la posible identificación por parte de sus legítimos propietarios, insisten desde el Cuerpo.