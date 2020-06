El socialista Emilio Ivars abandona la política: "Me siento inútil, no encuentro mi sitio"

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Emilio Ivars ha anunciado por sorpresa este sábado por la tarde su intención de renunciar al acta y reincorporarse a su actividad profesional el próximo 1 de septiembre, una decisión que tomó hace semanas.

Ivars entró en 2012 a formar parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE regional de la mano de Rafael González Tovar. "Ocho años en los que con muchísima ilusión y grandes esfuerzos, con renuncias personales y profesionales de por medio, me he dedicado a la política". El todavía diputado reconoce que "en la mayor parte de las ocasiones" esta labor ha merecido la pena, sobre todo cuando ha tenido que dedicarse a buscar el consenso y "sumar voluntades".

Sin embargo, el propio Ivars, que hace unas semanas fue relevado como coordinador del grupo parlamentario Socialista por Carmina Fernández, reconoce que desde hace un tiempo aprecia que la tarea que desempeña le "sobrepasa" y le "afecta negativamente" en su ámbito personal y familiar.

"He perdido completamente la ilusión por esta tarea política, me siento en estos momentos absolutamente inútil en la aportación a la política. He pasado de ser una persona proactiva a una persona reactiva, vivo resignado a lo que hay y todo se resiente", lamenta el dirigente socialista en un vídeo en el que explica los motivos de su renuncia.

Para él, "en el contexto de la política regional actual prima la confrontación frente al acuerdo, gana la imposición a la negociación y el interés individual prevalece sobre el colectivo".

"Parece que tenemos que ser míos, tuyos, buenos, malos, contigo, contra mí, no encuentro mi sitio ni mi oportunidad de aportación ni de enriquecimiento personal. No estoy aportando nada a la política institucional ni ésta me aporta nada a mí", ha afirmado.

Por todo esto, Ivars, que tiene por "desarrollar muchos años su vocación docente", regresará a su puesto de trabajo el 1 de septiembre y previamente renunciará a su acta de diputado, algo que ya le ha comunicado al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo.

La renuncia a su acta de diputado conllevará la entrada de Natividad Muñoz Jiménez, número 18 en la lista a las elecciones autonómicas del PSOE en 2019, y actual secretaria de Agua de la Ejecutiva Regional del PSOE.

Además, la dimisión de Ivars también obligará a tener que designarse nuevamente el cargo de secretario segundo de la Mesa, tal y como ocurrió la pasada legislatura, cuando Fernando López Miras, que ocupaba ese puesto, fue elegido presidente de la comunidad tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

El líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha mostrado a Emilio Ivars su agradecimiento por el "buen trabajo realizado estos años y su entrega al PSRM" en un comunicado en el que indican que deja la vida política "por motivos personales".