El sector turístico de la Región ve insuficiente el plan del Gobierno central

Los 4.262 millones de euros anunciados ayer por el presidente del Gobierno para ayudar al sector turístico de nuestro país que ha sufrido como ninguno los efectos del coronavirus son insuficientes para los representantes de las asociaciones que aglutinan a estos profesionales en la Comunidad.

Desde Hostemur, la Federación regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, señalan que más que ayudas son préstamos que hay que devolver. El presidente de este colectivo, Jesús Jiménez, asegura que otros países han hecho apuestas más decididas: «Tenemos que pensar que Francia va a movilizar cuatro veces más que España, Italia da bonos de 500 euros, Alemania ha bajado el IVA turístico y ahora es el más bajo de Europa».

Además, Hostemur cree que hay un problema mayor que son los ERTE y su extensión más allá del 30 de junio. Jiménez explicaba que «si hay una prórroga en las condiciones actuales, se salvarán las empresas y los puestos de trabajo, si no, veremos como desaparecen los negocios y los ERTE se convierten en desempleo».

Los hosteleros no entienden cómo otros sectores como el del automóvil sí que van a tener ayudas directas y ellos no. Además creen que se debería tener en cuenta que este año no hay demanda como para recuperar el 100% de las actividad y más cuando los hosteleros de las discotecas no saben si van a poder abrir y en qué condiciones.

Por otra parte, la asociación de hoteles y alojamientos turísticos, Hostetur, apunta que el Gobierno podía haber sido un poco más generoso con el sector.

La presidenta, Soledad Díaz, cree que las ayudas que llegan a través de entidades financieras sin ayudas relativas y que cualquier empresa las puede conseguir por sus propios medios. Según Díaz, «las ayudas directas son las que de verdad son una inyección para el sector».

Hostetur cree que el Gobierno es consciente de la difícil situación que están atravesando y de la importancia que tienen para la economía, pero a la hora de la verdad «echamos de menos un esfuerzo en el tema del IVA, que, aunque se decide en Europa, puede trasladar la petición de rebajarlos y eso sí sería muy bueno para nosotros».

Las perspectivas para el sector este verano van variando día a día y dependerá mucho de la reacción de los ciudadanos cuando se levante el estado de alarma.

Los ayuntamientos están invirtiendo en proyectar una imagen como destino seguro ante el coronavirus para hacer que sean muchos los ciudadanos que apuesten por pasar sus vacaciones en la Región. Tanto el turismo de interior como el de playa ya cuentan con reservas para julio y agosto.