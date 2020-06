Se traslada a los murcianos la responsabilidad de mantener la distancia de metro y medio en espacios al aire libre

La Comunidad no controlará el aforo de las playas de la Región durante este verano, aunque el consejero de Salud, Manuel Villegas, insistió ayer en la necesidad de que se mantenga un metro y medio de distancia mínimo con el resto de personas. «No podemos llevar policías y vigilantes a todas partes. Son los mismos murcianos los que tendrán que estar pendientes de que no se les acerque nadie», explicó. Además, considera «un error gastar recursos en contar personas».

De esta forma, recae sobre cada individuo la responsabilidad de mantener la distancia de seguridad. «Si alguien está con su familia a menos de un metro y medio no pasa nada, pero si se trata de una persona con la que no se convive, debe autoprotegerse porque hay una situación de riesgo», añadió. En definitiva, «la gente tiene que entender que si hay aglomeraciones en una playa y no se puede mantener ese metro y medio, no puede entrar», sentenció.

De todas formas, desde la Consejería de Salud permitirán a los ayuntamientos costeros establecer medidas adicionales de prevención si así lo estimaran oportuno.

El consejero de Salud, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recordó que a partir del domingo, con el fin del estado de alarma, se inicia el período de reactivación, en el cual se van a abrir las fronteras interiores e internacionales, entrando en una «etapa vital en la que no sabemos qué va a pasar».

Villegas animó a todos los murcianos a «continuar dando el ejemplo que han dado desde el primer momento de esta crisis».



Consejo Extraordinario

Este viernes el Consejo de Gobierno se reúne de nuevo para aprobar una disposición adicional al Decreto Ley de Medidas de Dinamización y Reactivación de la Economía Regional que habilita de forma específica al Ejecutivo autonómico a la aprobación de las medidas de prevención y contención para afrontar la situación ocasionada por la Covid-19.

El borrador regula las limitaciones de aforo y otras medidas de prevención específicas por sectores de actividad. Así, se establece con carácter general el aforo máximo en el 75 por ciento del autorizado, con un número máximo de 500 personas sentadas para actividades al aire libre y 200 en espacios cerrados, y un máximo de 30 personas para grupos.

Esta medida afecta a mercadillos locales, lugares de culto, comercios, zonas comunes de hoteles, bibliotecas, museos, cines, teatros, piscinas, bares y restaurantes en interior y terrazas.

Además, se fija en 30 el máximo de personas para actos como velatorios y entierros, academias, centros privados de enseñanza, o actividades deportivas en grupo al aire libre, o turísticas con guía.

También se regula el aforo máximo para escuelas, campus deportivos, escuelas de verano y campamentos infantiles fijando en 150 el aforo permitido y grupos de 20 personas máximo.

Por otra parte, la distancia que se deberá respetar entre personas en piscinas y espacios recreativos infantiles, así como en espacios de uso público al aire libre y zonas deportivas de parques y jardines, será de al menos metro y medio.