«El trato de Mario Gómez hacia mí es una humillación». Así lo afirma el jefe de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Murcia, Rafael Bernal Andreu, quien ha denunciado la situación de «acoso laboral» que viene sufriendo por parte del concejal de Fomento (Cs) desde que éste asumió las competencias el pasado año, tal y como adelantó ayer LA OPINIÓN.

Bernal Andreu, quien explica a esta Redacción que Gómez se refería a él diciendo en reuniones a otros compañeros «ya me he cargado al primero y le he abierto un expediente», registró el martes un escrito dirigido al director de Personal del Consistorio en el que expone que «con profundo desagrado tengo que comunicarle la presión psicológica que he sufrido y sufro» por parte de Mario Gómez y en base al artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público ruega la intermediación para que se adopten las medidas oportunas para que pueda desempeñar su labor profesional con normalidad «poniendo fin al comportamiento que atenta gravemente contra mi dignidad profesional y mi salud física y mental».

El jefe de los Servicios Generales del Consistorio indica que se han dado muchas situaciones en las que el concejal de Fomento menosprecia su trabajo directamente en presencia de otros y también en reuniones en las que «me humilla estando yo ausente».

Además de la situación que viene sufriendo a título particular, Bernal Andreu denuncia el bloqueo a su trabajo por parte del edil de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, a quien acusa de negarle la autorización para adquirir repuestos para vehículos de servicios esenciales, como son la Policía Local, Protección Civil, Bomberos o Sanidad, entre otros.

En este caso, detalla que Mario Gómez ha mantenido paralizada durante tres meses la reparación del vehículo que reparte y suministra las vacunas a los centros médicos de gestión municipal.

Además, explica que han tenido parados sin reparar más de 60 coches al mismo tiempo porque el responsable de Fomento no autorizaba el arreglo, así como varios vehículos de bomberos y reparaciones de edificios municipales.

El denunciante explica que a la presión personal se une la presión profesional de saber que «las decisiones del concejal de Fomento ponen en grave riesgo la seguridad ciudadana en el municipio de Murcia», por lo que dice verse obligado a dar a conocer estos hechos.

Bernal reconoce que en su servicio tienen que hacer frente a diario a una avalancha de llamadas de compañeros que les reclaman que solucionen los problemas de reparaciones que hay pendientes, a lo que ya no saben qué contestarles, ya que «Mario entorpece el trabajo y lo retrasa todo». Sobre su forma de actuar, Bernal iniste en que lleva 30 años como funcionario y 15 años como jefe de servicio y nunca ha tenido ningún problema hasta ahora.

La denuncia del jefe de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Murcia contra Gómez estalla en un momento convulso en las relaciones entre PP y Cs en la Glorieta después de que el concejal de Fomento y portavoz de la formación naranja presentara un plan de reactivación tras el Covid junto a los grupos de la oposición PSOE y Podemos, lo que ha sido calificado desde la bancada popular como un «pacto oculto» y pone en riesgo el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, criticaba ayer que Mario Gómez «mantiene su órdago de crear un gobierno paralelo con PSOE y Podemos, mientras su partido, Cs, pide diálogo y entendimiento».

Desde la formación naranja no quisieron ayer pronunciarse sobre la denuncia de este alto funcionario contra Mario Gómez e indicaron que quieren ser «muy respetuosos» con el procedimiento establecido por el Ayuntamiento para este tipo de cuestiones y que una vez que tengan el escrito formularán «las alegaciones que correspondan».