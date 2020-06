Los profesionales inscritos en las bolsas del SMS podrán 'desactivarse' cuando lo necesiten

La falta de información del cambio de la normativa de la bolsa provoca malestar entre los profesionales.

Los profesionales que estén inscritos en las bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud (SMS) podrán 'desactivarse' de estas por el tiempo que necesiten para evitar ser llamados para un contrato y tener que enfrentarse a una sanción por no poder atenderlo. Esta es una de las principales novedades que introduce el acuerdo entre el SMS y las organizaciones sindicales para la modificación del funcionamiento de las bolsas de trabajo del SMS, unos cambios que ya están en marcha tras la publicación de la nueva orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) a mediados del pasado marzo.

Las nuevas instrucciones se dieron a conocer sólo un día antes de la declaración del estado de alarma por el coronavirus, de ahí que no se haya llevado a cabo una campaña informativa entre los sanitarios y que, en la mayoría de los casos, los sindicatos tampoco hayan tenido tiempo de informar a sus afiliados y sea ahora, durante la fase de desescalada, cuando se están dando a conocer los nuevos cambios.

Las modificaciones del funcionamiento de las bolsas del SMS van más allá de esta 'desactivación' temporal y voluntaria de los profesionales, aunque el secretario de la Federación de Sanidad de CCOO, Javier Lanza, reconoce que es "es un aspecto muy positivo" que beneficiará a las más de 200.000 personas que hay inscritas en todas las categorías de las bolsas de la Sanidad murciana.

Con esta nueva opción, cualquier profesional que esté inscrito en la bolsa del SMS podrá desactivarse en el momento que lo decida y por el tiempo que considere oportuno, ya sea porque tenga un problema familiar, una enfermedad, porque esté estudiando unas oposiciones o, simplemente, porque se marche de viaje durante las vacaciones.

Así, evitará que durante ese tiempo se le avise para cubrir cualquier contrato y se le sancione por no poder cubrirlo.

En estos casos la 'desactivación' será efectiva en el plazo de cinco días desde que el profesional lo solicite y durante el tiempo que éste considere oportuno, pudiendo volver a estar en activo cuando lo desee.

Además, los aspirantes a trabajar en el Servicio Murciano de Salud ahora también podrán acotar el tipo de trabajo que quieren, indicando si están abiertos o no a cubrir contratos de muy pocos días o si los prefieren de mayor duración, también podrán elegir la categoría profesional o en qué área de salud no quieren trabajar, evitando así que se les llame para ir a centros a los que no pueden acudir por problemas de desplazamiento.

Desde el sindicato de enfermería Satse, Luis Esparza señala que existía la duda de si el estado de alarma por la Covid anulaba la orden, al haberse publicado un día antes en el Borm, "pero nos han confirmado que no y que estos cambios ya están en marcha".

Otro de los cambios, que no ha sentado muy bien entre los profesionales, es que con las modificaciones que se han introducido también se endurecen las sanciones si se renuncia a un contrato. En el caso de que se renuncie a un contrato de corta duración, de tres días o menos, la suspensión en la bolsa de trabajo será de un mes, mientras que si es de larga duración la suspensión será de seis meses y de un año si se renuncia a una interinidad.

Lanza considera "lógico" que se endurezcan las sanciones por renuncia, ya que el trabajador también puede limitar qué contratos son los que le interesan para que no les llamen en el resto de casos.

Sin embargo, explica que la aplicación de todos estos cambios "está siendo un desastre", ya que afirma que "el SMS no ha preparado a tiempo el nuevo programa informático con el que se tienen que registrar vía telemática todas las modificaciones que hagan los aspirantes". En esto también coincide Luis Esparza de Satse, quien indica que al no estar en vigor el nuevo programa informático no se está sancionando aún a los profesionales que renuncian sino que se les da un aviso para que conozcan los nuevos cambios.

Desde Satse creen que los cambios de bolsa son positivos, "aunque hay flecos pendientes que nos gustaría poder negociar más adelante, como, por ejemplo, que se ponga límite a la experiencia profesional en un máximo de 15 años".