El 'lío' en la Glorieta se cuela en el acto del Día de la Región

La delicada situación que se vive en el Ayuntamiento de Murcia protagonizó las preguntas de los periodistas a todos los responsables políticos que realizaron declaraciones ayer en el acto del Día de la Región. Las acusaciones y el tono se está endureciendo en las declaraciones públicas y privadas tanto por parte de Ciudadanos como por parte del Partido Popular. El alcalde de la capital, José Ballesta, descargó las responsabilidades de la crisis única y exclusivamente en el vicealcalde, Mario Gómez, por su pacto con PSOE y Podemos de espaldas a la coalición de Gobierno.

«En política, como en la vida, nuestros actos tienen consecuencias. Esas consecuencias se asumen personalmente. No es una asunción de responsabilidades colectivas o de organización, es una asunción personal», afirmó Ballesta al ser preguntado por situación que se vive en la Glorieta. Evitaba de esta forma todo señalamiento a la formación naranja y centraba el foco en quien debiera ser su mano derecha en la alcaldía.

No obstante, al hacer referencia a posibles conversaciones con miembros de Ciudadanos sobre la situación del pacto de Gobierno hace uso del término discreción y asegura que no es algo que le competa a él, sino a las organizaciones.

«Tengo que ser muy discreto puesto que no me corresponde a mí este tipo de diálogos sino que les corresponde a los partidos. Al fin y al cabo, fueron los partidos los que firmaron ese acuerdo», aseveró el alcalde.

Por su parte, el secretario general del PSRM defendió el pacto con Ciudadanos diciendo que lo que ve «en el Ayuntamiento de Murcia son 67 medidas que son una oportunidad para cambiar la vida de miles de hombres y mujeres en el municipio de Murcia. Es una oportunidad que tiene Ballesta para cambiar muchas cosas en el municipio». Además, tendió la mano al partido naranja para un cambio de Gobierno porque «Europa y España van por un camino y en la Región el Gobierno está empecinado en seguir el camino de Trump y de Bolsonaro, y eso no lo podemos permitir», sentenció.

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Juan José Molina, no se mostró muy dispuesto a aceptar la propuesta del líder socialista. «El señor Diego Conesa, desde que empezó esta legislatura, solo se dedica a criticar. Yo le pediría que fuera más constructivo y que pusiera encima de la mesa trabajo de colaboración y no tanto criticar que eso, al final, pues no ayuda a nadie», criticó Molina.