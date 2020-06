Las redes sociales bullen en defensa del Mar Menor

Un grito de auxilio al Mar Menor inunda las calles de la Región. Este habría sido el inicio más recurrido de la crónica sobre la protesta contra el estado de la laguna del pasado viernes si hubiera sido en formato tradicional, pero en tiempos del coronavirus , casi nada es como antes. Aunque ya se venían sucediendo, las manifestaciones virtuales se han potenciado con la pandemia y, a pesar de que las calles permanecieron inalteradas, los gritos de #SOSMarMenor sí que se hicieron escuchar en las redes sociales. Con más de 8.700 tweets, fue el primer tema de conversación de Twitter en la Región ese día.

A diferencia de las complicadas, y siempre polémicas, métricas de las manifestaciones en las calles, las protestas en redes sociales tienen la ventaja de que dejan rastro en Internet y se pueden hacer análisis detallados.

Participaron en la protesta, publicando o difundiendo tweets, más de 2.800 usuarios. A pesar de que las redes sociales son tierra abonada para el conflicto, la imagen compacta de todas las cuentas juntas en el gráfico que encabeza la página indica que no hubo un contradiscurso a los planteamientos de los organizadores: todos los participantes en la conversación estaban a favor de los postulados de la plataforma SOS Mar Menor.

Entre las comunidades de tuiteros más destacadas se encuentran, casi en el centro y pintados de azul, los organizadores de la protesta: la cuenta de SOS Mar Menor. Durante toda la semana estuvieron recordando la convocatoria y fueron la cuenta más activa durante toda la jornada. Entre sus mensajes y los retuits alcanzaron las 275 publicaciones.

También destacan las comunidades en torno a Huermur, coloreados de amarillo y los verdes de ANSE y WWF, que publicaron un vídeo con imágenes recientes de la laguna.



Participación política

En el ámbito político sobresalen dos partidos, con difusiones contrapuestas. En la comunidad del PSRM, pintados de rojo, los más difundidos fueron los mensajes de Jesús Cobos (@j_cobos), del exsecretario general de las juventudes socialistas regionales Miguel Company y, menos difundidos, los del secretario general, Diego Conesa.

Mientras que los mensajes socialistas difundidos fueron los de personas destacadas del partido, las publicaciones de Podemos con más impacto fueron las de sus cuentas oficiales, tanto la cuenta regional como la nacional, que se incluyó en la protesta. La cuenta de Equo Región de Murcia aparece en el entorno de Podemos. El partido Somos Región también publicó desde diferentes cuentas, pero sus mensajes fueron poco difundidos.

Y hasta aquí la participación política de la protesta: ni PP ni Ciudadanos ni Vox se hicieron notar. Fue muy criticado un tweet del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, jornada que motivó la protesta, en el que no mentaba el Mar Menor.

Una protesta en la que todos fueron a una



El gráfico representa la difusión de los mensajes de la protesta y los usuarios más influyentes en base a los retuits. Los puntos son las cuentas que participaron, más grandes cuanto más difundidos fueron sus mensajes. Las flechas simbolizan los retuits de una cuenta a otra. Los colores representan comunidades de tuiteros afines. La nube compacta de usuarios indica que todos los participantes apoyaron la protesta. No hubo un grupo de tuiteros que difundiese mensajes contrarios a los de los organizadores.

Participación importante, pero diseminada en el tiempo

La imagen representa el número de tweets publiados por hora. Desde las cinco de la mañana hasta el final del día se mantuvo constante la protesta, con un pico de 636 tweets a las 10 de la mañana y otro, el más pronunciado, de 979 a las 2 de la tarde. No se convocó a tuitear a una hora concreta, lo que impidió que se colasen en los TT nacionales.



El tono de la protesta

En la nube de palabras más repetidas hay una medida de los términos en los que se desarrolló la reivindicación y de con qué ojos ven los manifestantes el estado de la laguna. Términos como sopa, verde, muerte, convertido o vergüenza fueron los más frecuentes, además de los evidentes: Mar Menor.

Otra de las diferencias destacadas de las protestas virtuales con respecto a las presenciales es la duración. Lejos de organizarse a una hora concreta, la protesta fue constante durante toda la jornada, como se aprecia en el gráfico de esta página. Las horas centrales del día acumularon una mayor cantidad de publicaciones.

No obstante, precisamente no convocar a los tuiteros a una hora específica para realizar sus publicaciones fue uno de los motivos por los que la protesta no se coló entre los Trending Topics nacionales. Twitter da más visibilidad a las conversaciones que acumulan muchos mensajes en poco tiempo, y en la protesta por el Mar Menor los mensajes se espaciaron.

Según la web trendinalia.com, #SOSMarMenor fue el Trending Topic número 63 de toda España y estuvo en la lista durante cinco horas.

La Plataforma SOS Mar Menor difundió ayer un comunicado en el que agradecían «la importante respuesta de los vecinos» que les brindaron su apoyo uniéndose a la convocatoria, en lo que calificaron de «una jornada importante para contribuir a visibilizar el problema del Mar Menor».

El análisis de la protesta demuestra que existe una importante concienciación en torno al delicado estado de la laguna, tanto por la destacada participación, de usuarios y de publicaciones, como por la ausencia de un discurso contrapuesto.