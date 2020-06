Las casas de vacaciones de los extranjeros en la Región, en el limbo

Cientos de extranjeros que llevan décadas veraneando en la Región no saben si este año podrán hacerlo. Muchas fronteras, de momento, continúan cerradas, a causa de la pandemia de coronavirus, a falta de que los distintos gobiernos concreten qué va a pasar con el turismo. Si hace unos meses era el 'Brexit' lo que preocupaba a los municipios costeros murcianos, los problemas con Reino Unido han pasado a un segundo plano como consecuencia de esta crisis mundial.

Así las cosas, las empresas de la Región que alquilan estas casas a los extranjeros están en una encrucijada: o esperan a sus clientes, fieles desde hace años y conocidos, con lo que se arriesgan a que a final la vivienda vacacional se quede vacía, o empiezan a permitir las reservas de españoles, que este año las demandan.

En un estío en el que un viaje al extranjero no se antoja factible, el objetivo parece ser salir lo menos posible del recinto de veraneo, con lo que se busca una vivienda con jardín y con piscina en la que confinarse con la familia.

Manfer Stefen es el dueño de la empresa Doña Andrea Service Team, en Los Alcázares desde que hace un año, explica, se la comprase a una señora. La presentación de su compañía es clara: 'More than 20 years experience on the Costa Calida to provide our customers with Quality, Trust and Service'. El lema está así, solo en inglés, porque es el idioma que manejan todos sus clientes. O, al menos, así era hasta que entró en escena el coronavirus.



«Las 35 casas están vacías»

«No hay vuelos. Hay clientes de Suecia, Austria, Alemania... quieren venir, pero no es seguro», comenta Manfer Stefen, que cuenta con 35 casas disponibles, repartidas por La Manga y Los Alcázares.

Estas viviendas, con el mes de junio ya iniciado, continúan estando vacías, algo que no es habitual en estas fechas. «Normalmente, ya está alquilado. Y julio y agosto, a tope: si tuviera 150 casas, podría alquilar 150 casas», explica el empresario, que admite que «no está claro» que los extranjeros lleguen a venir.

Manfer Stefen admite que está teniendo muchas llamadas de españoles, pero, de momento, «no hay reservas». Preguntado por si esperará que vengan los extranjeros o se la alquilará a los nacionales, confiesa: «Estoy dudando».

Los clientes noruegos, alemanes o ingleses, entre otros, «nos dicen: 'Cuando haya vuelos, vamos'. pero hasta ahora no sabemos», manifiesta el hombre.

Ya es difícil encontrar casas con jardín con piscina para el mes de agosto, mientras que las 35 viviendas que tiene Stefen «están vacías», lamenta.



Los ayuntamientos cruzan los dedos ante la posibilidad de un estío sin 'guiris'

Desde los ayuntamientos del litoral de la Región ya cruzan los dedos para que, al menos en los meses 'gordos' de julio y agosto, se permita a los extranjeros veranear en la Región de Murcia. En el caso de no poder hacerse, las pérdidas económicas de localidades que ven en el turismo una de sus mayores fuentes de ingresos serían verdaderamente cuantiosas.



El objetivo: certificar que son un destino seguro, para que tanto las playas como los bares y restaurantes de Águilas, San Javier, Mazarrón, Cartagena y San Pedro del Pinatar se llenen de foráneos. Vivir solo del turismo nacional, opinan, no resultaría rentable, más aún si tienen que competir con otros destinos españoles, como Andalucía o Valencia.



Silvia Egea, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, indica que, en coordinación con otras administraciones como el Instituto de Turismo de la Región, «se está trabajando en ofrecer el municipio como un destino seguro que de confianza al turismo extranjero» en la nueva normalidad.



«Este trabajo para ofrecer servicios de calidad se da también con establecimientos hoteleros y otros servicios turísticos, aunando protocolos de prevención y seguridad, bajo las normas establecidas por las autoridades sanitarias», detalla la edil.

«Un verano diferente»



Admite Egea que, pese a todas las precaciones que van a tomar, «somos conscientes de que será un verano diferente y creemos que tendrá más acogida el turismo regional y nacional, aunque esperamos que medidas como estas y directrices a nivel europeo animen a los extranjeros a elegirnos también este año».



Los turistas extranjeros en San Pedro del Pinatar proceden principalmente de Reino Unido y en muchos casos cuentan con segunda residencia en el municipio.



Según los datos registrados en la oficina de turismo de esta localidad, durante el pasado verano los británicos representaron más de 30% del turismo extranjero, seguidos por franceses y belgas.