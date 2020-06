Premio Princesa de Asturias de la Concordia a los profesionales sanitarios

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España, agradece y pone en valor el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020

Los profesionales sanitarios que han estado luchando en primera línea desde comienzos de este año contra el COVID-19 han sido reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020, el galardón más importante que se entrega en España.

El presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, ha resaltado como máximo dirigente del órgano de representación de las 316.000 enfermeras y enfermeros de todo el país, y al que pertenece el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, que desde hace meses están luchando contra la pandemia por Covid-19 tanto en hospitales como en centros sanitarios y sociosanitarios.



Un Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 más que merecido

Florentino Pérez Raya no ha dudado en valorar el reconocimiento de los Premios Princesa de Asturias 2020, al mismo tiempo que volvía a destacar el increíble trabajo que los profesionales sanitarios han ido realizando desde el comienzo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus: "Es una gran satisfacción y, sin duda, la noticia está llevando ya alegría a los corazones de todos los profesionales que están ahora, en este preciso momento, luchando contra este virus que tanto daño ha provocado.

No creo que nadie en este país, ni en el mundo, discuta que es uno de los reconocimientos más merecidos de la historia". Además, ha querido destacar el papel de las enfermeras durante esta pandemia, debido en parte a las propias características de sus puestos de trabajo: "Los profesionales sanitarios se lo han ganado y permítanme que tenga una mención especial para las enfermeras. Hemos sido la profesión sanitaria más expuesta por nuestra cercanía a la hora de atender a los pacientes porque gran parte de nuestra labor, fundamentada en los cuidados, se desarrolla a pie de cama, en la asistencia y el seguimiento domiciliario y en las residencias sociosanitarias".

También ha señalado las consecuencias que esta labor ha provocado en el sector sanitario, remarcando las difíciles condiciones en las que han tenido que trabajar enfermeras y enfermeros: "Los profesionales sanitarios se han dejado la piel en esta pandemia y por el camino quedan mucho sufrimiento, decenas de miles de contagios y más de sesenta muertes de compañeros y compañeras.

Este es un reconocimiento al esfuerzo titánico que han llevado a cabo doblando turnos, renunciando a descansos y a fines de semanas y festivos por no dejar ni un solo paciente sin atender. A esto hay que sumarle el hecho de tener que haber prestado la asistencia sin el material de seguridad adecuado, jugándose la vida al no estar lo suficientemente protegidos y sin tener acceso a los test para confirmar posibles contagios. Tampoco podemos olvidar el miedo que han pasado al volver a casa con sus familias y sin saber si eran o no un foco de contagio. Lo hemos dado todo, como siempre hemos hecho".



Exigencia de mejores condiciones tras el Premio Princesa de Asturias 2020

El gran esfuerzo que han realizado todos los profesionales sanitarios no debe enmascarar las difíciles condiciones bajo las que han tenido que trabajar, en muchas ocasiones con unos medios insuficientes. Por ello, el presidente del Consejo General de Enfermería ha aprovechado para señalar la mala situación del sector de la enfermería en España: "El déficit de enfermeras que sufre España desde hace más de 40 años ha causado grandes dificultades a la hora de prestar la atención sanitaria, hasta el punto de que han tenido que contratar estudiantes de Enfermería y jubilados.

Tenemos un 40% menos de enfermeras que la media europea y esto ha hecho que la sobrecarga asistencial, ya de por sí durísima en cualquier pandemia, en España haya sido insostenible, causando verdaderos estragos psicológicos en muchos profesionales. De hecho, hemos tenido que poner a disposición de nuestros profesionales atención psicológica". El propio Colegio de Enfermería de la Región de Murcia también ha dado muestras de disconformidad con algunas de las acciones que han hecho más difícil aún la lucha contra el Covid-19, como fue el caso del reparto de mascarillas defectuosas.

"Esperamos que los políticos, los gobiernos y las autoridades sanitarias tomen nota y corrijan los grandes errores cometidos para que un posible rebrote o una nueva amenaza no vuelva a tener el coste en sufrimiento y vidas que ha supuesto el COVID-19", apuntó Florentino Pérez Raya en una clara exigencia para la mejora de las condiciones y medios necesarios para una óptima realización de la labor sanitaria, aprovechando el altavoz que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 ofrece.