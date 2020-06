La manifestación virtual por el Mar Menor inunda las redes de críticas por su gestión

Las críticas a la gestión por parte de las administraciones de la crisis que sufre el Mar Menor llenan este viernes las redes sociales. La plataforma #SOSMarMenor convocó para hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, una manifestación virtual para visibilizar la situación en la que se encuentra la laguna salada.



Esta protesta adaptada al momento al que vivimos en el que hay que evitar las aglomeraciones llega tras reconocer ayer, jueves, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, que el Mar Menor podría haber sufrido anoxia estos últimos días de no haber sido por el viento.



Los últimos datos analizados del Mar Menor dan una idea muy clara de la lamentable y peligrosa situación en la que se encuentra este tesoro ambiental de la Región de Murcia.



El nivel de oxígeno registrado era el pasado 1 de junio de 6,8 microgramos por litro frente a los 5,88 que se registraron el 25 de mayo.



La baja salinidad es el parámetro que más preocupa a Luengo, dado que el año pasado por estas fechas se superaban los 42 unidades prácticas de salinidad (PSU) y la última medición apenas superaba las 39 unidades, mientras que la turbidez ha pasado de 3,18 el pasado 25 de mayo a 2,49 el 1 de junio y la clorofila de 0,71 a 2,32, mientras que la temperatura ha bajado a los 24 grados centígrados de los 25 que registró el 25 de mayo.



Pese al mensaje del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de evitar juicios negativos sobre el Mar Menor para no desalentar el turismo, cientos de usuarios trasladan sus quejas y comparten imágenes del crítico estado en la que se encuentra la laguna salada. Además lamentan la inacción de las administraciones al no entender por qué no se toman medidas urgentes que reviertan la situación.



Desde #SOSMarMenor animan a los usuarios de redes sociales a compartir imágenes, vídeos e impresiones sobre el Mar Menor con los hashtag #RedesPorElMarMenor y #SOSMarMenor.



Algunos de los tuits que se han podido leer desde primera hora de esta mañana reflejaban la terrible situación de la laguna, otros recordaban tiempos mejores con imágenes de hace algunas décadas en el Mar Menor, pero en lo que la mayoría coincía eran en pedir soluciones.





Atención al temario nacional de oposiciones a Secundaria de Geografía e Historia: la Región de Murcia, ejemplo negativo en medio ambiente por el #MarMenor.

Miles de futuros profesores estudian y enseñarán esto a sus alumnos en toda España.#SOSMarMenor#DiaMundialDelMedioAmbiente pic.twitter.com/PuVjFuNSEH — Pablo Albaladejo (@AlbaladejoPress) June 5, 2020

Grandes vistas al paraíso perdido (esas que nos dicen que debemos ocultar) #RedesPorElMarMenor #SOSMarMenor pic.twitter.com/vomN7nuWv3 — SOS Mar Menor (@MenorSos) June 4, 2020

Ojalá pudiese estar corriendo por tus orillas de antaño, aquellas en las que jugaba con cuando aún era niña, en las que aprendí a nadar en aguas transparentes, en las que veías caracolas y caballitos de mar con sólo capuzarte.#vocesmarmenor #sosmarmenor #RedesPorElMarMenor pic.twitter.com/ZPiFzEptJ4 — Cari GM (@caridubi) June 5, 2020

Hoy 5 de junio es un día para concienciar sobre la importancia vital del medio ambiente y todos demás días para cuidarlo #DiaMundialDelMedioAmbiente #SOSMarMenor pic.twitter.com/xYTK9zRNyq — Enrique Leante ?? (@Enrique_Leante) June 5, 2020

#SOSMarMenor #RedesPorElMarMenor #DiaMundialDelMedioAmbiente



Ojalá mis hijos puedan disfrutar lo que yo disfrutaba viendo ????, ?? y los sensibles y bellos caballitos de mar.

?? Laguna. La queremos VIVA YA! pic.twitter.com/SI1pz4hI8G — Chavela (@chavelacordoba) June 4, 2020

