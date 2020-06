La purga de Vox llega al Ayuntamiento de Cartagena

A. C..

Gonzalo Abad. A. C..

La purga a los militantes contrarios a la dirección nacional de Vox, que representa el presidente de la gestora, José Ángel Antelo, ha llegado al Ayuntamiento de Cartagena. Desde Madrid han ordenado el cese como portavoz del grupo municipal de Gonzalo Abad, hombre cercano a Juan José Liarte y a Francisco Carrera, dos de los tres diputados autonómicos suspendidos de militancia la semana pasada.

La decisión ha sido tomada tras conocerse la intención de Abad de despedir a uno de los asesores del grupo en el Ayuntamiento, Jaime Pérez-Solero, persona de confianza de José Ángel Antelo. Según afirmó ayer Liarte a esta Redacción, Pérez-Solero le pidió que usara su posición como diputado en la Asamblea Regional para conseguirle a su hija una plaza en un centro educativo de Cartagena, a lo que se negó: «Eso es prevaricación». Liarte se puso en contacto con Abad para advertirle y éste le confesó que ya tenía intención de despedirle por «pérdida de confianza».

Consultado ayer por LA OPINIÓN, Pérez- Solero se limitó a decir que sigue estando en el partido «mientras así lo quieran desde la dirección» y que estos cambios en la portavocía son «estructurales, todo decisiones a nivel nacional». Explicó que «Vox es un partido jerárquico» y que «quien no sigue las normas, es apartado». También manifestó que «no ha habido ninguna mano negra ni intereses personales».

Fuentes del partido aseguran que Abad será el próximo militante expulsado, siguiendo el proceso comenzado desde Madrid con Juan José Liarate, Mabel Campuzano y Francisco Carrera, con sendos expedientes abiertos precisamente por haber despedido a personal del grupo parlamentario elegido desde la dirección nacional. Además, les acusan de haber retirado los poderes sobre las cuentas del grupo al secretario general, Javier Ortega Smith.

José Ángel Antelo, en la línea de Pérez-Solero, insiste en que Vox se rige «por una disciplina interna» que no ha seguido Gonzalo Abad. No obstante, subraya que la posible expulsión del edil de Cartagena del partido no se va a producir de manera inmediata porque «está todo en 'stand by'».



Pilar García, nueva portavoz

Pilar García pasa a ser así la nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena.

Voces del sector crítico de la formación en el municipio mantienen que la destitución de Gonzalo Abad es fruto de la guerra abierta entre los dos frentes de Vox a nivel regional: el de Antelo y el de los diputados autonómicos suspendidos de militancia.

«Se querían quitar a Abad del camino porque el presidente de la gestora –Antelo– está eliminando a todo aquel que pueda hacerle sombra de cara a liderar Vox en la Región de Murcia», aseguran estas fuentes.