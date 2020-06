Investigan si una contagiada con coronavirus viajó de Alcantarilla a Francia en coche

Una mujer que dio positivo en las pruebas de coronavirus se ha marchado de su casa en Alcantarilla y desplazado, al parecer y según había comunicado ella misma a sus allegados, a Francia, donde se encuentra su madre.

Dio la voz de alarma el médico del centro de salud que llevaba el caso de esta vecina: cuando la llamó por teléfono precisamente para comunicarle el diagnóstico (la mujer seguía en su domicilio, no fue ingresada en el hospital en ningún momento) y se encontró con que ella no estaba en la vivienda. El caso se puso en conocimiento de la Policía Nacional.

Fuentes policiales explicaron que esta actuación quebranta el real decreto del estado de alarma, pues en fase 2, en la que está la Región, no se puede salir de la provincia, y que lo más grave sería que la vecina tuviese conocimiento de que portaba la enfermedad y, pese a ello, saliese. No obstante, la mujer aún no sabía el resultado de la prueba: estaba esperándolo.

Esta redacción se puso en contacto con la Consejería de Salud, desde donde confirmaron que «a esta persona se le hizo una prueba PCR que resultó positiva. Desde el servicio de Epidemiología se quiso contactar con ella para informarle del resultado y, al no ser posible, se informó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que notificaron que ya no se encontraba en la Región». Aunque la mujer quisiera llegar a Francia, apuntaron también que el país vecino mantiene cerradas sus fronteras, por lo que sería complicado para la mujer, que se habría desplazado en su propio coche, cruzar.

Desde la Delegación del Gobierno en Murcia aseguraron este jueves no tener constancia alguna de este caso.