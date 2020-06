El PSOE pedirá hoy en la Asamblea una Comisión de Investigación

A la empresa Orthem, filial de La Generala que logró mediante UTE con otras compañías quedarse el macrocontrato de transporte sanitario del Servicio Murciano de Salud (SMS) para los próximos ocho años, le ha estallado el primer conflicto laboral con los conductores de ambulancia sólo tres semanas después de comenzar a funcionar.

Los empleados, que fueron subrogados de las compañías que venían prestando el servicio en las nueve áreas de salud de la Región, están muy molestos en los últimos días por la forma en la que la nueva compañía está organizando los cuadrantes y turnos de trabajo, ya que aseguran que los están «imponiendo» sin consensuarlos con los representantes de los trabajadores y sin avisar con la suficiente antelación para que puedan hacer bien su trabajo.

Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU asumió el transporte sanitario de la Región de Murcia el pasado 10 de mayo, cuando Murcia iba a iniciar la fase de desescalada tras la pandemia del coronavirus, aunque desde el sindicato CUT (Candidatura Unitaria de Trabajadores de Ambulancias de la Región de Murcia) Manuel Morcillo explica a LA OPINIÓN que están solicitando una reunión con la nueva empresa desde el mes de febrero para tratar temas que consideran fundamentales y que afectan a los trabajadores. «Les pedimos sentarnos a hablar, pero desde el principio se han negado y el pasado viernes los trabajadores se encontraron con un nuevo cuadrante de horarios impuesto» en el que se unifica a todos los trabajadores con turnos de ocho horas y se acaba con las horas extra, cuando algunos de los más antiguos tenían condiciones beneficiosas que se han eliminado de golpe.

Ante el malestar creciente entre los trabajadores éstos convocaron protestas este lunes en varias sedes de la empresa Orthem en las que lucieron pancartas denunciando la situación y la negativa de la compañía a hablar con ellos. Otro de los problemas que se encuentran es que estando a principios del mes de junio aún no se han establecido las vacaciones de verano y no saben cuándo podrán disponer de días libres. Por ello, ayer convocaron una asamblea virtual para votar si emprenden otras medidas o si se plantean incluso la huelga.

Pacientes sin recoger

El cambio de la empresa que venía prestando el servicio de transporte sanitario en la Región también está teniendo repercusiones en los usuarios. Morcillo afirma que tienen constancia de que hay numerosas quejas de los usuarios en estas últimas semanas porque las ambulancias no llegan a recogerlos y tienen que pasar horas en el hospital, incluso servicios de rehabilitación que se quedan sin recoger y pacientes de radioterapia a los que se lleva al tratamiento y a los que después no se recoge. «Este es el día a día desde que hemos empezado con la nueva empresa», apunta. Esta Redacción se ha puesto en contacto con Orthem para obtener una respuesta ante las acusaciones de los trabajadores, aunque al cierre de esta edición aún no se había pronunciado.