Flexomed crea una nueva unidad de negocio por el coronavirus

La fabricante de packaging para el sector alimentario Flexomed, de Molina de Segura (Murcia), ha conseguido el certificado CE como EPI en la lucha contra el Covid-19 para sus pantallas protectoras faciales. Este sello ha sido concedido por el laboratorio AITEX después de numerosos ensayos y conforme al reglamento (UE)2020/403.

Estas pantallas denominadas 'Plus' y sus variantes 'Plus Ultra' y 'Plus Junior' ofrecen una protección ocular y facial total, cubren todo el rostro y protegen contra proyecciones líquidas (como por ejemplo las gotas que emitimos al hablar o toser) y salpicaduras.

Están fabricadas sobre una base de cartoncillo de uso farmacéutico y ventana de PET que ofrece una visión de 180 grados; son ligeras, ergonómicas, reutilizables y no requieren instrucciones de montaje.

Cabe destacar su cierre velcro y la almohadilla frontal reforzada en los modelos 'Plus Ultra' y 'Junior', que las hace mucho más cómodas, favoreciendo la transpiración y su uso con gafas.

Flexomed contaba hasta ahora con cuatro divisiones productivas: envases flexibles, bolsas doy-pack, packaging digital y estuchería en cartoncillo. Fue precisamente esta última división la que se vio más afectada por el estado de alarma y donde perdió el 50% de su producción de estuches y cajas ante el cierre del canal impulso y el multiprecio.

Gracias a la puesta en marcha de la nueva división de EPIS la empresa ha evitado aplicar un ERTE y se ha podido incrementar la plantilla en 30 personas hasta llegar a los 130 trabajadores.

El departamento. de I+D+I de Flexomed ha ampliado el catálogo de la recién estrenada división con nuevos lanzamientos:'Mascaretas' para el público infantil, la pantalla solar para el verano y la abatible que permitirá que la ventana se levante y se baje, concebida para los clientes y profesionales de la hostelería.

La compañía ofrece la opción de imprimir y personalizar. Este producto está disponible también para el público general a través de Amazon y la tienda online de la compañía.

Flexomed ha mantenido en las últimas campañas un perfil inversor muy elevado para dotarse continuamente de nueva tecnología y el pasado ejercicio logró una facturación de 12,3 M€, un 7% más que el año anterior, con exportaciones de 370.000 € dirigidas a Francia y Cuba.