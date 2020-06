Cs deja abierta la puerta a negociar la Ley del Mar Menor con el PSOE

Ciudadanos deja abierta la puerta a negociar con el PSOE la Ley de Protección del Mar Menor en la Asamblea Regional, tal y como han propuesto los socialistas, pero sostiene que antes de pactar las enmiendas al decreto del Gobierno que no fue convalidado quiere escuchar a las organizaciones que han sido convocadas al Parlamento autonómico para que den su opinión sobre las prioridades en la recuperación de la laguna salada.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha respondido que su formación «se sentará a negociar con todos los grupos políticos sobre la Ley de protección del Mar Menor, pero lo haremos una vez hayamos escuchado a los colectivos a los que hemos convocado a la Asamblea Regional para conocer su opinión».

Ciudadanos responde así a la propuesta del secretario general del PSOE, Diego Conesa, quien ha remitido a la formación naranja un documento con 19 puntos en el que se recogen las principales líneas a seguir para blindar el Mar Menor frente al desarrollo urbanístico y evitar que aumente la entrada de nitratos que causan el deterioro de la laguna salada, tal y como adelantó La Opinión. El documento que el PSOE ha remitido este lunes a Ciudadanos también contempla la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial en tres años que establezca la regulación definitiva del suelo en toda la cuenca del Mar Menor, que abarca incluso el municipio de Fuente Álamo.

El portavoz de la formación naranja responde a Conesa que no entiende que «otros grupos puedan ya establecer enmiendas y propuestas en firme cuando todavía no sabemos qué tienen que decir al respecto los colectivos que finalmente vengan a las audiencias» previstas en la Asamblea Regional. A su juicio, esta postura demuestra «una falta de respeto a dichos colectivos, a los que parece que traen de adorno o realmente no les importa lo que digan sobre nuestro Mar Menor».

Juan José Molina defiende que «una verdadera negociación no se hace a través de los medios de comunicación», por lo que considera que la propuesta del PSOE «es más que un movimiento negociador una campaña de marketing a las que nos tiene tan acostumbrados, en busca de titulares».

También justifica la decisión de Ciudadanos de no apoyar la convalidación del decreto de medidas urgentes para el Mar Menor aprobado en diciembre por el Gobierno regional ni la reforma de la Ley de Protección Ambiental, a pesar de que la formación naranja forma parte del Ejecutivo. Molina indica que ha apoyado la tramitación de ambos decretos como proyectos de ley no por «discrepancia, sino transparencia», en «una relación donde prima la confianza sin líneas rojas y la búsqueda de consenso y diálogo con el resto de las fuerzas políticas y con la sociedad».

Añadió que «al contrario que ellos, no vamos a ir con mochilas ni ideas preconcebidas, sino a escuchar, porque es necesario primero escuchar antes de hablar y formarse una opinión o una postura negociadora».

Por su parte, el PP trata de acelerar los debates de las dos leyes. Su portavoz en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, informó ayer de que la Junta de Portavoces ha acordado «con el apoyo de Ciudadanos y Vox tramitar por el procedimiento de urgencia la Ley de Protección del Mar Menor». Su pretensión es que esté aprobada el 22 de julio. « El trabajo se inicia esta misma semana con la celebración de dos comparecencias en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua», indicó.

El Mar Menor será también uno de los protagonistas del debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará los días 16 y 17 de junio.