SOSMar Menor convoca nueva manifestación para el 5

La plataforma #SOSMarMenor ha convocado una manifestación virtual para el próximo viernes 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo es protestar contra «el lamentable estado» del Mar Menor, «fruto de la acción u omisión de las administraciones responsables». Para ello han pedido a quienes quieran participar que cuelguen vídeos y fotografías en redes sociales para mostrar su malestar por la situación de la laguna salada. Por otra parte, la plataforma ha anunciado que va a iniciar acciones legales por la contaminación que está recibiendo el Mar Menor y los vertidos que se están produciendo en la zona de Los Alcázares y Santiago de la Ribera, según ha informado la emisora Onda Regional. Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, ha avanzado que este colectivo va a recurrir a la vía de lo contencioso, pero no descarta emprender también acciones penales. Añadió que también estarán pendientes de los desarrollos urbanísticos autorizados que no llegaron a ejecutarse. El deterioro que sufre el Mar Menor desde el año 2016 ya ha dado lugar a una investigación judicial, en la que están imputados ex altos cargos y empresas agrícolas del Campo de Cartagena.