Sergio López Barrancos: "La flexibilidad curricular mejorará nuestra FP"

Titulación y promoción, brecha digital, o Formación Profesional, algunos de los temas abordados por el director general de Evaluación y FP, Sergio López.

La Consejería de Educación y Cultura se posicionó contra el acuerdo del Gobierno en cuanto a la evaluación final de curso, ¿cuáles fueron los motivos?

En la Conferencia Sectorial de Educación, desde el primer momento abogamos por que la base fundamental para la calificación de nuestro alumnado fuesen los contenidos impartidos de manera presencial, así lo hicimos saber a través de unas instrucciones. Lo que sí permitimos fue el avance de nuevos contenidos en este tercer trimestre, siempre que supusiera sumar, nunca en detrimento de la calificación obtenida por los alumnos durante los dos primeros y siempre y cuando nadie tuviera alguna imposibilidad de acceder a los contenidos.

El segundo gran punto fue el vinculado a la titulación y promoción. Le hicimos saber a la ministra que la competencia en esta materia es estatal, tal y como recogen los diferentes reales decretos, y por tanto, le pedimos que hubiera un criterio unánime, unificado para todas las comunidades.

El equipo docente es el que tiene todos los datos y el que mejor conoce a sus alumnos para valorar si supera los contenidos y los estándares fundamentales pero no podemos cargar a sus espaldas esa enorme responsabilidad de si un alumno promociona o titula con una, dos, tres o cuatro asignaturas suspensas. Nosotros seguiremos la normativa estatal. Un título de Bachillerato o de Grado Medio o Superior tiene validez en todo el territorio nacional y no se entiende, por poner un ejemplo, que un murciano tenga que aprobar todas las asignaturas y un oriolano no.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías?

La Consejería de Educación, junto con el servicio de Informática, trabaja desde hace muchos años en el desarrollo de las plataformas digitales. La respuesta de todos los docentes y del alumnado ha sido sorprendente; y así nos lo reconocía el responsable de Educación de Google España, Gonzalo Romero, que afirmó que los docentes murcianos estaban a la cabeza en España en el uso de las aplicaciones de la G Suite.

Es un dato contundente, pero es que además, nuestra principal plataforma, el Aula Virtual a la que se accede a través de la web murciaeduca.es, ha recibido más de 900.000 conexiones y han accedido a ella más de 200.000 usuarios.

En las plataformas de teleformación, en las cuales se han llevado a cabo, desde el inicio del confinamiento, ocho cursos de formación relacionados con las tecnologías y metodologías online, se han inscrito 2.600 docentes y han accedido más de 18.000 usuarios.

Para que nos hagamos una idea: durante las últimas cuatro semanas se han enviado 11,8 millones de mensajes de correo electrónico, y se han compartido 9,7 millones de documentos, realizándose 154.000 videoconferencias. Todo esto es la consecuencia del grandísimo trabajo que están realizando los 26.000 docentes de la Región con los 265.000 alumnos.

¿Y la brecha digital?

En estos temas se dan muchas casuísticas, por eso lo primero que hicimos tras declararse el estado de alarma, fue realizar un cuestionario a todos los equipos directivos para localizar a aquellos alumnos que no disponían de dispositivo o de la conectividad suficiente para compartir la información educativa, y hemos detectado que esto ha ocurrido en un 3% de nuestro alumnado, 8.500 alumnos que estaban sufriendo dificultades.

De manera inmediata, se procedió al reparto de tablets y de 3.500 tarjetas SIM con 40 gigas de capacidad; para aquellos alumnos que disponiendo de lo anterior, no tenían impresoras, se puso en marcha TeleEduca, un sistema de reparto de material formativo, que ha atendido a 9.000 alumnos con envíos quincenales.

¿La Formación Profesional es hoy más importante que nunca?

Sin duda. De aquí al año 2030, cambiarán entre el 50 y el 60% de las profesiones. Es un dato que da vértigo, pero por eso mismo la FP, con su flexibilidad y su conectividad con el mundo laboral es fundamental.

Por eso, hemos puesto en marcha en este curso la flexibilización curricular; cada centro va a poder adaptar el currículo de los diferentes módulos profesionales a las necesidades actuales de las empresas, se actuará de la mano del empresario, que nos está diciendo exactamente qué características requieren sus perfiles profesionales; institutos como el Miguel de Cervantes, o el Hespérides en Cartagena, van a poder adaptar el contenido de ese ciclo profesional a lo que sucede en el tejido empresarial próximo.

Con ello, dispondremos de una FP más precisa y competitiva. El confinamiento ha encontrado a nuestros alumnos de 2º curso realizando o iniciando la Formación en Centros de Trabajo (FCT), que es esencial. Aunque no era el mejor escenario, hemos tenido que adoptar medidas para garantizar la titulación del alumnado, a través de trabajos teórico-prácticos, pero a partir de la fase 2, los alumnos (entre 7.000 y 8.000) pueden volver a las empresas para terminar la FCT.

Educación Emocional, ¿sigue siendo un objetivo?

La neurodidáctica nos dice que es evidente que el trabajo en el desarrollo de esas técnicas, donde se toca el corazón de los alumnos, tiene una efectividad demostrada sobre la convivencia escolar y el rendimiento educativo. A través de diferentes asociaciones, como Direcmur, estamos trabajando en este sentido. Uno de los ejes de la formación del profesorado debe enfocarse precisamente en esto.