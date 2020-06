La opinión de los ponentes sobre los efectos del Covid-19 en el final del curso escolar

María Antonia López Megías. Directora del IES La Flota de Murcia

Debemos aprovechar el empujón y la unión que ha surgido, tanto entre los docentes como entre los centros educativos; se han compartido recursos y soluciones. Debemos educar en la resiliencia, tanto a alumnos como a los compañeros. Debemos caminar de la mano de la Administración para buscar esas soluciones y atender a los alumnos en esta nueva realidad. Nada va a ser igual. Es un reto que debemos afrontar con optimismo, con ilusión y con el esfuerzo de todos.

Antonio Vicente Buendía. Director del IES Sabina Mora de Roldán

Los aprendizajes forzados, producto de la necesidad, son los que más se consolidan. No hablaría de un cambio de paradigma, pero sí de varios giros: el papel de las familias era importante pero no decisivo, y ahora es el medio a través del cual llegamos al alumno mediante las tecnologías. Otra cuestión que no quisiera que cayese en saco roto: el absentismo es muy alto en Secundaria pero la nueva situación genera un tipo de absentismo totalmente distinto; algunos alumnos que asistían a clase con regularidad han desaparecido en el espacio virtual. Entre las medidas para el próximo curso debe estar la forma de reengancharlos.

Primi López Sánchez. Directora EOEP de Cehegín

Es un momento de oportunidad para el cambio, pero la administración educativa, la familia, y la escuela tienen que entrar en debate sobre cómo construir una escuela mejor. Yo sí quiero hablar de cambio de paradigma, en el que tendrá que venir la neuroeducación, el diseño universal de aprendizaje, la evaluación formativa o el cambio de los estilos educativos, entre otras cuestiones. Estamos en un momento de cierre pero debemos preparar ya el curso que viene con esa ayuda emocional que van a necesitar, niños y compañeros.

Carlos Marchena González. Director de la División Educativa del Grupo Anaya

Dicen que los momentos de crisis son también momentos de oportunidades. Creo que es pronto para ver si va a haber un cambio de paradigma o no. Está claro que muchas cosas han venido para quedarse, como todo lo que tiene que ver con lo digital. Se avecinan muchos cambios de tipo curricular que van a propiciar el aprendizaje competencial para afrontar esta situación. Ninguna campaña publicitaria en los medios ha puesto en valor el trabajo del docente de cara a las familias y a la sociedad, pero ha sido crucial. El futuro dependerá de cuándo tengamos la vacuna. Los tiempos que se marquen son los que cambiarán el andamiaje social y educativo.

Ángel María García Torrente. Director del CEIP Virgen del Rosario

El principio de equidad en las instrucciones de la Consejería ha permitido un marco amplio, y los docentes hemos podido tener autonomía para poder organizarnos. Primero hay que superar la crisis y luego recoger los frutos. Debemos fomentar una escuela inclusiva y eso lo garantiza la escuela pública y el diseño universal del aprendizaje. Se impone la atención emocional y un concepto: la ecoalfabetización para reflexionar sobre el impacto del hombre en el medio natural y su relación con esta crisis.

Toni García Arias. Director del CEIP Joaquín Carrión Valverde

No soy muy optimista a nivel social porque hemos visto el comportamiento incívico de mucha gente, pero, a nivel educativo sí, muchos docentes estamos a favor de ese cambio que necesita la escuela; esto nos ha unido a todos. Se ha puesto en evidencia que la escuela tiene muchas carencias, y que se requiere más inversión en la educación pública para facilitar el acceso a las personas más desfavorecidas. Como mínimo, todo esto va a generar un debate para conseguir una escuela mejor y de mayor calidad.

Ramón Formoso Martínez. Jefe de estudios en CEIP Giner de los Ríos

Soy optimista, no sólo en el sector educativo, también a nivel social; saldremos reforzados. Me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias, vamos a poner todo de nuestro parte, también la Administración regional, a la que doy la enhorabuena por las medidas que han tomado. Los docentes han hecho un gran esfuerzo y la sociedad lo está percibiendo. Esta es una experiencia de la que vamos a aprender y a mejorar. Quedémonos con lo bueno.

Pascual Hernández Caballero. Director del IES Arzobispo Lozano

Soy optimista a nivel educativo, pero comparto la frustración y el enfado de algunos de mis compañeros ante ciertas imágenes incívicas. Vamos a aprender muchas cosas en ese triángulo formado por los padres, los alumnos y las familias. Nos vamos a reinventar. Es una oportunidad para cambiar lo que se hacía mal y mejorar. Nuestra sociedad será (quizá) un poco más distante, pero también más precavida. La labor de los servicios de orientación y las tutorías será algo fundamental. Esto nos ha servido para despertar. No somos intocables ni inmortales, nuestras acciones tienen repercusiones.

Sergio López Barrancos. Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional

El nuevo plan deberá contar con dos aristas: asegurar la coordinación entre todos los órganos colegiados y unipersonales de los centros y un aspecto más centrado en el aula con tres claves: una buena selección de los recursos didácticos, la elección de una metodología polivalente y la selección de instrumentos de evaluación que nos permitan seguir avanzando en el proceso educativo, sea cual sea el escenario.