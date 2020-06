UGT alerta de que hay hoteles que ni siquiera admiten reservas para este verano

La mayor parte de los establecimientos no se plantea abrir hasta julio, cuando sea posible viajar entre provincias.

El secretario de la Federación de Servicios de UGT, José Hernández Aparicio, alerta de que en la Región hay hoteles que ni siquiera «recogen reservas para el verano», porque aún no tienen claro si llegarán a abrir, ante las dificultades que van a encontrar los huéspedes para utilizar los espacios comunes y bañarse en la piscina, por ejemplo.

Frente a las previsiones de la Comunidad Autónoma, que aspira a atraer a Murcia a un elevado número de visitantes españoles gracias a la escasa incidencia del coronavirus, ya que convierte a la Región en «un destino seguro» para los posibles turistas, las cuentas de las empresas murcianas no permiten hacer previsiones optimistas, al menos por ahora.

Hernández Aparicio apuntaba que la incertidumbre «sigue siendo muy grande», aunque las expectativas de que en el mes de julio se recuperen las comunicaciones aéreas desde Corvera pueden hacer cambiar la percepción de las empresas ante las posibilidades que ofrece el verano.

Desde la patronal de hostelería también se había apuntado que la mayor parte de los hoteles no abriría antes del 1 de julio, puesto que hasta finales de junio no se permitirá viajar a otra provincia y el turismo dentro de la Región es escaso. Por su parte, el dirigente de UGT recuerda que las expectativas se ven muy condicionadas también por las exigencias de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que obligan a mantener los puestos de trabajo hasta pasados los seis meses después de la vuelta a la actividad de sus empleados. Esto se convierte en una arma de doble filo para las empresas, que van rescatando a los trabajadores con cuentagotas. «Prefieren no arriesgarse», asegura Hernández Aparicio.