Aplausos y críticas de Miras al Ingreso Mínimo Vital

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno de España realizó en el último Consejo de Ministros recibió los aplausos del presidente de la Región, Fernando López Miras, pero también sus críticas. «No puedo más que reconocer, agradecer y apoyar la medida del Ingreso Mínimo Vital». En estos términos se pronunció López Miras ayer ante las preguntas de LA OPINIÓN, para a renglón seguido lamentar que no se les haya informado de nada. «Cuanto menos es sorprendente y llamativo que se apruebe algo tan importante y no se cuente con las comunidades autónomas que ya estamos llevando a cabo rentas mínimas». De la misma forma, se extrañó de que tampoco se haya contado con los ayuntamientos, la administración más cercana a los ciudadanos y que puede conocer las situaciones de vulnerabilidad de sus habitantes.

La Región de Murcia ya cuenta con una medida equiparable, la Renta Básica de Inserción. López Miras criticó que no tienen información sobre cómo se va a compatibilizar este ingreso regional con el Ingreso Mínimo Vital que se acaba de aprobar a nivel estatal. «Lo único que sabemos, como de costumbre, es el anuncio televisivo del Gobierno. No ha habido ningún trabajo más de coordinación ni de colaboración», criticó López Miras.