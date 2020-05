La distancia social, a la vista en el móvil

El ocio en tiempos de Covid-19. Una empresa murciana ha desarrollado una aplicación que permite de forma simple y gratuita mantener la distancia social. A través de yoestareaqui.es se puede saber si es posible acudir a una playa o visitar un museo de forma segura y planificada sin necesidad de un geolocalizador.

¿Busca una playa sin grandes aglomeraciones para pasar el día? ¿O visitar la catedral de Murcia o el Teatro Romano de Cartagena y no sabe cuándo es mejor? ¿Si es imposible, qué alternativas tengo? Muchos ciudadanos se van a hacer esas preguntas durante los próximos meses. Querer ir a un sitio sin correr riesgo de contagio se va a convertir en una prioridad. Por ello, Innova Sports Reseach, una empresa con sede en Las Torres de Cotillas, ha realizado su especial contribución al Covid-19. Sin ánimo de lucro y con el único fin de servir a la sociedad, ha puesto en macha a través de una herramienta sencilla y útil de utilizar, denominada #YoEstaréAquí (YEA), una página web a la que se puede acceder desde el móvil, ordenador y tablet. Evitar desplazamientos innecesarios es el gran objetivo de esta aplicación desarrollada por Pedro Sánchez y Francisco Javier Carrillo, aguileños que se han convertido en la cabeza visible del proyecto.

«Durante el confinamiento a un compañero se le ocurrió la idea de poder desarrollar una aplicación. Teníamos los elementos para llevar a cabo el proyecto porque estamos especializados en cronometraje de carreras y otro tipo de desarrollos informáticos a medida para el deporte», explica Paco Carrillo sobre www.yoestareaqui.es, que es la dirección a través de la cual se llega hasta la pantalla de inicio. A partir de ahí, los pasos a seguir son sencillos. Primero es indispensable registrarse, creando un nick. Acto seguido se puede ver un listado de lugares disponibles donde poder registrar nuestra asistencia y pinchar en 'Estaré aquí' para formalizar el mismo. De inmediato, el usuario podrá conocer si el día y a la hora que quiere ir, por ejemplo, a bañarse en Cala Cortina, en Cartagena, habrá mucha afluencia de bañistas y no es recomendable acudir en ciertos horarios. «No se pueden controlar todos los detalles porque no hay un geolocalizador, pero con el registro personal de cada uno, le estás diciendo a la plataforma que tienes intención de ir a un sitio y el sistema te reporta información. Posteriormente, dos horas antes de ir hasta el punto elegido, a través de un mensaje de wasap o un email, según desee el usuario, te da información de cuánta gente va a ir», afirma Carrillo, quien añade que «si el sistema comprueba que hay masificación, aportará información sobre otros sitios similares donde poder acudir» y no tener que variar tus planes de ocio y tiempo libre.

Carrillo considera que con esta aplicación se va a dar respuesta a un problema que nos vamos a encontrar en el futuro. Por ejemplo, permite a los deportistas utilizar una pista, piscina o lugar de entrenamientos. También sirve para realizar una reserva en un centro deportivo para una clase de zumba o solicitar cita previa en una peluquería. Hasta una comunidad de propietarios puede informar del uso de instalaciones propias. «Entendemos que la movilidad dentro de cualquier ciudad va a cambiar, que todos vamos a buscar sitios donde la aglomeración sea mínima. De esta forma vamos a evitar desplazamientos innecesarios. Es algo nuevo y se va a convertir en el nuevo sistema de reservas hasta que todo esto cambie. Esta herramienta nace con el Covid-19 como concienciación y para hacer nuestra aportación personal, pero viendo el desarrollo de la pandemia, lo hemos adaptado a todos los espacios públicos, como museos, piscinas y acontecimientos deportivos. En una sola aplicación lo puedo tener todo», dice uno de los promotores.

Para seguir desarrollando la misma, los impulsores de #YoEstaréAquí ya se han puesto en contacto con ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. «Todo esto no requiere dinero, la inversión es mínima. Si quisieran los ayuntamientos hacerlo por sus medios, tendrían que realizar una aportación económica bestial para algo que va a tener una vigencia corta en el tiempo. Es una herramienta sencilla, pero que a través de la misma podríamos hasta detectar un foco de contagio de manera rápida y poder actuar de inmediato», dice Carrillo, quien pone como ejemplo las aglomeraciones que se dan todos los veranos en las playas de su localidad natal, Águilas: «Se meten en verano unas 50.000 personas. Con que solo 7.000 se registraran, con un simple wasap podría tener mucha gente una notificación en un segundo. En definitiva, es más sencillo que cualquier otro medio de comunicación», puntualiza. Y advierte: «Si todos los municipios no se unifican, al final esto se podría convertir en un casos, ya que cada zona va a tener un aforo distinto», termina diciendo Carrillo.