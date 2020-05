Tres de los pasajeros del bus interceptado en Murcia se marchan del hospital

Tres de las cuatro personas que fueron obligadas a bajarse en Murcia de un autobús de ruta procedente de Andalucía por ser sospechosas de estar contagiadas con coronavirus se han marchado del hospital al que fueron llevadas, el Virgen de la Arrixaca.

Fueron los propios sanitarios los que avisaron, ayer por la noche, a la Policía Nacional. No obstante, los agentes no están buscando a estas personas, puesto que no consta que hayan cometido delito alguno ni tampoco han dado positivo por coronavirus. Sí les buscarían en caso de que lo requiriesen las autoridades sanitarias, indican desde el Cuerpo.

Sí permanece ingresado el hombre que dio positivo. Su estado no es grave, apuntan desde la Consejería de Salud, pero sigue en el hospital porque no tiene arraigo en Murcia. Al igual que sus compañeros, estaba en un centro de Cruz Roja en Guadix, en Granada. Desde Cruz Roja en Murcia apuntaban hoy que no se han hecho cargo de estas personas a su llegada a la Región.

La Policía Nacional, por otro lado, informa de que los agentes que se movilizaron a la estación de autobuses de San Andrés, sobre las tres de la mañana, para interceptar el bus tomaron nota de los nombres y los teléfonos de todos los pasajeros, que siguieron viajando tras bajarse los cuatro chicos. El vehículo de línea, de la empresa Alsa, hacía la ruta Granada-Barcelona, y hasta ahí siguió.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Granada confirmaron ayer que en la Benemérita de Guadix «recibieron la alerta de Cruz Roja porque esas personas no habían vuelto al centro, fueron a la estación de autobuses» y corroboraron que estas personas se habían marchado.

«Inmediatamente se pusieron en contacto con la Policía Nacional de Murcia» y de ahí que estuviese preparado el dispositivo. «Es verdad que no están retenidas, las oenegés las atienden, pero no las pueden retener», comentan desde la Subdelegación.

«Tenían la sospecha de que uno de ellos había estado en contacto con una persona que sí estaba contagiada», apuntan desde este organismo. No obstante, a estos hombres no se les había hecho prueba alguna.

De esta manera, vehículo que fue interceptado cuando paró en la estación de San Andrés bus con 22 pasajeros, cuatro de ellos con posible coronavirus. Los hombres, que se protegían con una mascarilla, fueron bajados del autobús.

De estas personas se hizo cargo la Policía Nacional. Los agentes que intervinieron lo hicieron vestidos con un EPI y los protocolos de seguridad precisos para una situación similar.

El operativo nace de la colaboración entre Cuerpos. Fue, como corrobora la Subdelegación del Gobierno, una llamada de la Guardia Civil la que alertó a la Policía Nacional de que desde Andalucía (en concreto desde Guadix, Granada) había partido un autobús de línea en el que cual podrían viajar personas contagiadas. Fuentes cercanas indicaron que estos hombres son extranjeros que al parecer se fugaron de un centro de acogida de Cruz Roja de Guadix, de donde habrían escapado no cuatro, sino seis personas.

De ahí que la Policía Nacional montase un dispositivo en la estación de San Andrés, para recibir al vehículo.

Aunque todavía no se puede cambiar de provincia, existen excepciones: «motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, causa de fuerza mayor o situación de necesidad», dice el BOE.