"Los límites estan claros, y la prensa no los traspasa; se debe seguir haciendo uso de ella"

Tras la presentación del manifiesto por el que Hostemur, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, pretende hacer saber al Gobierno central de su deseo de jugar un papel activo en la regeneración hostelera y turística de la Región de Murcia, su presidente, Jesús Jiménez, ha querido destacar el papel de la prensa escrita en los procesos de socialización que se llevan a cabo en bares y restaurantes, comentando las recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud acerca del inexistente riesgo de contagio por tocar un diario o cualquier otra publicación en papel: «La gente comenzó a interpretar que la prensa y los periódicos en papel no deberían estar presentes en bares y restaurantes tras las medidas tomadas para la reapertura del sector, pero desde Sanidad, instituciones nacionales e incluso la OMS no pueden demostrar que su uso suponga riesgo alguno de contagio de Covid-19, por ello defendemos que lo que no está prohibido, siempre está permitido».

Desde la propia Organización Mundial de la Salud han calificado la probabilidad de contraer el virus a través de la prensa escrita de «infinitamente insignificante», debido en parte a las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis sanitaria por las propias plantas de impresión, así como su proceso, y de las características de la tinta. Por ello, no puede evidenciarse ninguna relación entre la prensa escrita y la Covid-19, tal y como explica la organización sanitaria: «Nunca ha habido un incidente documentado de Covid-19 transmitido por periódicos o publicaciones impresas».

Jesús Jiménez también ha expresado la importancia de una información veraz y responsable ante la oleada de bulos y fake news que han surgido a raíz de la crisis sanitaria, a los que, según él, hay que hacer frente: «Es absurda la problemática que se ha creado al respecto, cuando no hay ningún dato que avale la teoría de que la prensa escrita puede ser foco de contagio, el resto es alimentar bulos absurdos. Se debe seguir haciendo uso de la prensa escrita así como de otros objetos que no suponen un peligro, como las cachimbas. La OMS ha sida clara y contundente, ha establecido que la prensa no puede provocar contagios. Los límites están muy claros, y la prensa no los traspasa en ningún momento».



LA OPINIÓN, con el sector de la hostelería

En un momento de máxima dificultad para el sector hostelero y en reconocimiento al sacrificio de todos sus integrantes, el diario LA OPINIÓN ha decidido poner en marcha una iniciativa para fortalecer la histórica relación entre prensa y hostelería, al mismo tiempo que fomenta el acceso a la libre información de sus clientes.

De este modo, LA OPINIÓN regalará el periódico desde el 1 de junio hasta el 15 del mismo mes a todos los locales hosteleros que abran sus puertas. Los establecimientos podrán volver a facilitar a su clientela el ejercicio de su derecho a la libre información, con la garantía, además, de que la lectura de periódicos de papel no supone ningún riesgo de contagio del virus, tal y como ha aclarado la Organización Mundial de la Salud.

Los ejemplares serán facilitados gratuitamente tanto a aquellos establecimientos suscritos, como en los puntos de venta habituales, que no dejarán de percibir su beneficio por cada ejemplar entregado.

Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno

Algunos de los establecimientos hosteleros de la Región de Murcia han querido, no solo reivindicar su malestar por las peticiones no concedidas hasta ahora al sector, sino también visibilizar su predisposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno central para tratar de reflotar la hostelería, a través de una iniciativa consistente en preparar una de sus mesas siempre acompañada de un cartel en el que se puede leer: 'Mesa reservada para el diálogo con el Gobierno'.



Reducir el IVA, la concesión de microcréditos, nuevas líneas de financiación o fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de establecimientos son algunas de las propuestas del manifiesto.