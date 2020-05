Antelo carga contra Ciudadanos en su estreno como portavoz de Vox

No defraudó la primera vez que tomó la palabra como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia. «Llevamos ya un año de mandato y lo que hemos vivido no es un gobierno, son dos gobiernos, o mejor dicho, un desgobierno. Murcia está paralizada, no se licitan las obras. El señor Gómez tiene una ambición desmedida por ser alcalde», afirmó José Ángel Antelo. Dirigiéndose al alcalde, José Ballesta, le animó a que tuviera «valentía» y que «expulse de manera inmediata» al concejal de Ciudadanos del Gobierno local. «Si uno tiene que morir, lo tiene que hacer de pie y no de rodillas, como hemos estado todo este año», le dijo, para terminar ofreciéndole su apoyo: «Somos su hermano mayor, Vox es el hermano mayor del Partido Popular». Entonces acusó a Gómez de llamar los domingos a la prensa para publicar los «desaires» del Gobierno y le atribuyó una «deslealtad incuestionable». No habían pasado ni diez minutos de un Pleno que iba a durar más de diez horas.

Las intervenciones de Antelo estuvieron cargadas de críticas especialmente al grupo municipal de Ciudadanos, a los que llamó «Ciudadanos comunistas» y «Ciudadanos socialistas» para afearles que la formación naranja apoyara en el Congreso de los Diputados las dos últimas prórrogas del estado de alarma. La edil naranja Paqui Pérez aprovechó una de sus intervenciones –aunque previamente también lo hicieron concejales de Podemos y PSOE– para aconsejar al portavoz de Vox que usara sus tiempos en beneficio de los murcianos, en lugar de tratar temas nacionales, y afirmó, en defensa de Gómez, que si alguien había tenido una «ambición desmesdida» había sido él, ya que «quitó a una compañera para ponerse él», en referencia a la exportavoz de Vox, Inmaculada Ortega. Por alusiones, Antelo le respondió que tenía «muy poco nivel» por mencionar «asuntos internos que desconoce».

La última polémica reseñable llegó tras la vuelta del receso para comer. El portavoz naranja, Mario Gómez, se ausentó y decidió seguir el Pleno telemáticamente. En principio, los grupos municipales acordaron que solo los portavoces debían estar presentes. José Ángel Antelo pidió que su voto no fuera contabilizado y avisó de que tomaría «medidas legales» si eso ocurría. Gómez, que estaba conectado con el móvil, se vio obligado a activar la cámara para demostrar su identidad.