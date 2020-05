Un coordinador de 'rastreadores' de Covid-19 en Murcia: "La situación está bastante controlada"

Uno de los técnicos de salud pública que coordina en la Región de Murcia a los "rastreadores" del Covid-19 en la Región de Murcia Alonso Sánchez ha dicho que "el número de casos nuevos reales es relativamente bajo" con tan solo 9 en los últimos 14 días, de brotes muy concretos, "con lo que la situación está bastante controlada y esperemos que siga así".

"De momento no parece que la cosa esté creciendo ni que estemos en un momento como a principio de marzo, y también ayuda mucho que entonces había una serie de restricciones a la hora de hacer pruebas PCR basadas en viajes internacionales, a Wuhan (China) o norte de Italia y ahora mismo cualquier persona tengo alguno de los síntomas se le hace la PCR, con lo cual es menos probable que se nos escapen casos como a lo mejor se nos pudieron escapar en marzo", agregó.

Del brote familiar surgido recientemente en Archena, los 5 se han contagiado y alguno de ellos todavía presenta síntomas, pero "los síntomas que han presentado son muy leves" y la situación es "muy favorable". Muchos han pasado los síntomas y son relativamente jóvenes, con lo cual esperan que no haga falta ingresar a nadie en un centro hospitalario, y los contactos estrechos de esa familia que están en seguimiento de momento ninguno ha presentado síntomas, por lo que esperan que no haya más contagiados.

El ochenta por ciento de las personas a las que están haciendo un seguimiento desde este servicio de epidemiología, con sede en el edificio de la Consejería de Salud, son ciudadanos que se contagiaron en marzo y si ya lleva dos meses puede que no sea contagioso, pero se está siendo prudente y se están aislando.

Explica que la labor del equipo en el que trabaja es reconstruir lo ocurrido cuando surge un caso nuevo y cerrar el círculo de contagios poniendo en práctica un protocolo muy preciso que cualquier profesional puede consultar en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio de Sanidad, organismo que intenta resolver cualquier duda que surja de una pandemia de la que "cada día hay algo nuevo" de lo que aprender a nivel profesional, y de la que hay muchas dudas, entre otras si en otoño habrá un rebrote como se dice.

La labor de los "rastreadores" además en esta primavera se ha visto dificultada al encontrar gente que tose habitualmente porque tienen alergia y que les cuesta más achacar esa tos a un posible síntoma de coronavirus.

"Un contacto estrecho es una persona con la que has compartido un espacio relativamente cerrado mas de quince minutos y, por lo tanto, suele coincidir con cena de amigos, con convivientes familiares, en el momento del café y si no has estado llevando mascarilla dentro del despacho y estás más cerca de lo que deberías pues en el trabajo, y nosotros intentamos reconstruir todas las personas con las que ha estado" el caso que ha dado positivo, explica, y añade que esos contactos estrechos deben estar en cuarentena 14 días que es igual al periodo de incubación de la enfermedad.

Sánchez remarcó que la gente debería entender que es crucial la labor ciudadana de responsabilidad social porque las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser importantes por no haber dado importancia a unos síntomas y no haber guardado cuarentena pueden llevar aparejado, por ejemplo, el cierre de una empresa o que todo un municipio no pueda pasar de fase.

De un rebrote en otoño, responde que la lógica de la gripe hace que pensemos que puede haber una estacionalidad que haga que el SARS Cov-2 se produzca también en esa estación porque el virus se inactiva a cierta temperatura, "pero hasta que no lleguemos a otoño y veamos cómo empieza a evolucionar el número de contagios y cómo evoluciona en otros hemisferios" no se sabrá, "y hacer predicciones es prácticamente imposible".

Para ser rastreador se pide ser médico especialista en salud pública y medicina preventiva, pero la mayor parte de la gente que están contratando ahora mismo cuentan con médicos y enfermeros que cuentan con especialidad en medicina familiar y comunitaria, por lo que todos ellos pasan una formación específica.

En esta pandemia se han dado casos de personas en cuarentena que han recibido una llamada a su domicilio de un rastreador sin que nadie cogiese el teléfono, por lo que éste llamó inmediatamente a la policía local para que lo localizaran, o también se han dado casos, como el de Totana, en el que requerían traslado a un centro donde pasar la cuarentena porque sus domicilios no reunían las condiciones necesarias, además de que Salud Pública también contacta con Servicios Sociales cuando es necesaria cualquier labor asistencial entre los cuarentenados, o con la Inspección de Trabajo o Inspección Laboral cuando descubren incidencias relativas a una empresa que no cumple con las normas de seguridad Covid-19.