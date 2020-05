Miras asegura que su Gobierno "no modificaría ninguna ley que perjudicara" al medio ambiente

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha negado este miércoles en el pleno de control de la Asamblea Regional que el decreto ley ambiental aprobado en la crisis del coronavirus no respete la legislación básica estatal, mientras que el PSOE y Podemos lo acusan de desregular y de un atraco ambiental.

Según le ha contestado a la portavoz morada, María Marín, los decretos que modifican las leyes de Puertos, del Suelo, de Vivienda y de Protección Ambiental Integrada autonómicas no van a tener ninguna afección ni en el patrimonio histórico ni en el natural porque el Gobierno de Murcia "no modificaría ninguna norma que los perjudicara".

En su opinión, "facilitan la creación de oportunidades, protegen exactamente igual que antes los entornos naturales y no cambian ni una coma de los procesos de control ni los reduce, por lo que son necesarios, no un pretexto, dado que tras la crisis sanitaria sin precedentes vendrá una económica" de igual envergadura.

"Son medidas son para que se creen puestos de trabajo, les hacen las cosas más fáciles a los empresarios para ello y estos les dirán que esos decretos siguen garantizando el medio ambiente, pero simplifican trámites y los que antes tardaban años, ahora durarán meses, y eso es bueno para generar oportunidades".

Tanto Marín como el portavoz socialista, Diego Conesa, se han centrado en el decreto que posibilita a las empresas aumentar en más de un 30 % las emisiones y convierte a los ayuntamientos en órganos de evaluación ambiental de proyectos urbanísticos, que la Asamblea ha aprobado esta mañana tramitar como proyecto de ley, lo que abre la puerta a enmiendas.

Conesa ha tenido duras palabras en su intervención tras dar a Miras una helada bienvenida "casi medio año después a la democracia que tan poco practica y que le da repelús", en referencia al tiempo transcurrido desde el anterior pleno de control, y volver a recordarle "el incumplimiento flagrante" de sus 10 compromisos de campaña para sus primeros 100 días de Gobierno.

"Da pudor escuchar que no hay desregulación con su norma" y tras el fracaso de sus dos leyes de aceleración empresarial con sus prometidos 15.000 nuevos puestos de trabajo, "no ha generado libertad individual ni empresarial, sino solo inseguridad jurídica", le ha espetado.

"No ha resuelto, ha amontonado; ha empantanado, no agilizado; ha sido sinónimo de negligencia, inacción e irresponsabilidad y hoy viene con el mismo cuento, el mismo atraco ambiental. 'No hay atajos, solo una salida, justa y sostenible', le dije, y nos despreció, como ha hecho con el Mar Menor, pero hasta aquí hemos llegado", ha añadido.

Según Conesa, mientras las principales empresas del mundo avisan de que la economía será verde o no será, Miras "coge el tren y la vía de Bolsonaro y Trump, con 3 años de gestión inmadura e irresponsable, sin solucionar nada, echando balones fuera, con irresponsabilidad fiscal y torpedeo ambiental".

"Tiene poco tiempo para reflexionar y dejar de despreciar la salud democrática y ambiental y no quisiera tener que decir la próxima vez que usted y su Gobierno huelen mal y son un peligro para la salud democrática, social y ambiental de la Región de Murcia", ha concluido.

Miras le ha reprochado que el PSOE no permitiera que hubiera actividad parlamentaria al comienzo del estado de alarma y ha reiterado que "no se modifican normas que ahonden en la desregulación ni usos y se respeta la legislación estatal básica".

Le ha afeado que haya servido tan bien "al papelón, al circo y al paripé que le ha encomendado su jefe y ni se sonroja por sus acusaciones, su lenguaje y su actitud y lo que dice demuestra que está donde tiene que estar, en la oposición, además de desconocimiento".

Y es que le ha acusado de no haberse leído los decretos, pues de lo contrario se hubiera percatado de que incorporan "por primera vez en una norma autonómica" los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas "que lleva en el pin de la solapa" Conesa, "y que hablan de soluciones naturales y economía circular".

"Es duro, tosco, difama en lugar de ayudar, destruye en lugar de construir... Todo lo que los ciudadanos no quieren en mitad de una pandemia", ha añadido.

A la pregunta de su socio de Gobierno, Cs, ha respondido que el plan CREA para impulsar y estimular el sector cultural cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, se ha dotado con más de 150.000 euros a 60 compañías de la región y se han facilitado créditos para los autónomos y pymes del sector por entre 15.000 y 30.000 euros cada uno sin coste o con uno "muy ventajoso".

El portavoz naranja, Juan José Molina, ha destacado que es un sector "importante con cerca de 2.600 empresas y un volumen de facturación cercano a los 2.000 millones de euros anuales, lo que representa el 3 % del PIB regional, además de contar con 14.000 trabajadores y ser estratégico porque complementa al turismo".

Al portavoz de su partido, Joaquín Segado, le ha contestado que el Gobierno murciano se ha gastado un montante que equivale a la mayoría del objetivo de déficit público para este año al que está obligado por el central y Bruselas en partidas extraordinariar para cubrir las demandas sanitarias del coronavirus, por lo que será necesario recibir recursos estatales y europeos.